許銘春、謝宜容遭鍾小平按鈴控告挪用公款 北檢分案列被告

前勞動部長許銘春。（資料照）

2024/11/27 18:50

〔記者陳彩玲／台北報導〕勞動部勞發署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉職場霸凌，國民黨台北市議員鍾小平25日到台北地檢署按鈴控告謝宜容、前勞動部長許銘春挪用公款，告發2人涉犯貪汙等罪。北檢昨分他字案，將許銘春、謝宜容列被告，由主任檢察官林彥均偵辦。

民進黨立委林淑芬日前爆料，2022年9月3日，時任勞動部長許銘春，使用公帑以勞動部名義舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法20週年音樂會」，但許卻在台上連唱超過30分鐘，其辦公室主任鄭素玲甚至強迫台下公務員用手機點燈、吹哨鼓掌助興，如同歌手周杰倫的演唱會。

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鍾小平25日到北檢按鈴控，許銘春使用就業安定基金開演唱會，涉嫌貪瀆，而謝宜容曾擔任許銘春的辦公室秘書，他接到消息指，許有一個習慣，出門拜訪不帶伴手禮，而是指示謝宜容從各科室挪用183萬元公款，買禮盒送給與勞動部無關的友人。

鍾小平進一步指出，謝宜容挪用的公款也有一部分是自己私用，很多人要他來提告，希望檢方細查金流，但因勞動部轄區在北檢，謝的工作地在新北檢，也盼雙北地檢署合作追查，只有把謝宜容送到監牢裡，才能告慰亡者在天之靈。

另鍾小平21日上午到北檢按鈴控告，謝宜容涉過失致死罪，以及勞動部長何佩珊、勞部次長許傳盛、黃玲娜和參事吳雅惠等4人瀆職部分，北檢已移轉管轄，由新北地檢署併案偵辦。

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