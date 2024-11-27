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    3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元 熱心民眾包圍抓到了

    桃園中壢3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元。（民眾提供）

    桃園中壢3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元。（民眾提供）

    2024/11/27 20:05

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市1名19歲陳姓男子，疑似因為缺錢花用，本月25日晚間，夥同24歲譚姓男子及另一名未成年少年，前往中壢區元化路一家刺青店，對泰籍的刺青師噴灑辣椒水後，搶走刺青師內裝有1萬元現金的包包，3人得手逃逸後，被店外熱心民眾攔阻並報案，警方到場後將3人依法送辦。

    有民眾昨日將直擊刺青師傅跑出店外呼救，以及熱心民眾攔阻3人影片PO上社群平台，引起網友議論。

    中壢警分局中壢派出所今日對此表示，本月25日晚上8時許，接獲元化路一處位於大樓內5樓的刺青店發生強盜案，經了解，涉案的陳姓男子曾經前往該店刺青，因而結識46歲的泰籍刺青師，沒想到他因為缺錢花用，夥同另2人前往該店，並對刺青師噴辣椒水後搶走包包，而刺青師遭搶後隨後衝出店面呼救，3人當場遭熱心民眾包圍並報警。

    警方說，中壢派出所員警在接獲報案1分鐘抵達現場，當場將涉案3人逮捕，並查扣被害人財物及作案用的辣椒水，訊後依加重強盜罪、少年事件處理法移送桃園地檢署偵辦。

    桃園中壢3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元。（民眾提供）

    桃園中壢3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元。（民眾提供）

    桃園中壢3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元。（民眾提供）

    桃園中壢3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元。（民眾提供）

    桃園中壢3男缺錢噴辣椒水打劫刺青店搶1萬元。（民眾提供）

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