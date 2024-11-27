高院撤銷「88會館」郭哲敏1億元交保裁定 律師批：鄉民式裁定

「88會館」負責人郭哲敏。（記者王定傳攝）

2024/11/27 17:05

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，合議庭本月8日間裁定郭哲敏和親信張旭昇分別以5000萬元、500萬元交保，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，新北地院改裁定郭以1億元、張1千萬元交保及科技監控等處分，檢方再抗告，高院昨撤銷發回更裁；新北地院今下午開庭時，郭、張2人的律師批評高院法官沒閱卷不知審理進度，指撤銷發回是「鄉民式裁定」，但新北院合議庭評議後仍認為2人羈押原因及必要性均存在，回復羈押禁見狀態，由法警將2人上銬還押看守所。

郭哲敏因涉地下匯兌、洗錢等案，檢警前年發動搜索時，他早已出境，直到去年間，檢警調才從泰國將他解送回台，並聲押禁見獲准，同年11月追加起訴後，合議庭裁定將郭及其親信張旭昇羈押禁見。

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今年4月，合議庭曾裁定2人交保，沒多久，檢方就提抗告成功，2人5月再度重回看守所繼續羈押禁見，直到11月8日，合議庭再度裁定郭、張2人分別以5000萬元、500萬元交保，並限制出境出海及住居，並實施科技監控，檢方不服2度提抗告成功，地院合議庭於11月18日裁定2人保金各加一倍，郭哲敏1億元、張旭昇1千萬元交保。

檢方25日3度提起抗告，高院撤銷發回更裁，地院合議庭今再開庭審理，庭訊中，檢方仍認為，郭哲敏曾逃亡海外，有逃亡事實，且他第一次交保期間，科技監控示警高達近千次，有監控設備離線等情形，加上他除持有新加坡理財產品外，還投資柬埔寨土地、購入泰國房產、使用私人飛機，財力充足又頻繁往來國外，本案目前尚有重要證人未詰問，且同案被告杜韋蓁獲釋後已更改供詞等情形，請法院繼續羈押禁見。

但郭哲敏表示，當時他在泰國是因公司倒閉而在該處善後，非逃亡，且自己是自願回台，在海外也無資產，第一次交保時示警則是因松山機場干擾訊號所致，他並抱怨自己為了配合監控中心，壓力龐大，晚上睡不好，連健康檢查、陪小孩打球都不敢去，能不出門就不出門，就是為了不違反規定，現在他的護照早已遭註銷，又如何從松山機場搭機出境？

郭哲敏另質疑檢方起訴認定的犯罪所得217億元，不知從何計算而來？希望檢方不要被故意陷害他的人誤導，他最後強調：「我絕對不會跑，會面對這場訴訟」。

郭、張兩人的律師同聲質疑，高院法官疑沒閱卷，不知地院審理進度，就撤銷發回更裁，批評這是：「看新聞所作的裁定、鄉民式裁定，沒有肩膀不敢自為裁定，只敢發回地院更裁」，且裁定指地院予以2人交保及監控無法「百分百」擔保2人不逃亡，違反法律規定，要如何百分百保證不逃亡「只有抓到就槍斃才可有能」，裁定理由「莫名其妙」。

整場庭訊從2點半開始至3時20分結束，律師團砲火猛烈，但合議庭評議10分鐘後裁定2人羈押原因及必要性仍存在，今日起回復羈押禁見狀態，並自29日起延長羈押禁見2個月。

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