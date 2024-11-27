今年最後一波！彰化法拍市集12/2登場 千件好物最低2折

行政執行署彰化分署最後一場卦山法拍市集活動，12月2日早上9點在彰化縣地方稅務局旁停車場登場。（記者張聰秋攝）

2024/11/27 16:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕想挖寶撿便宜看這裡！下週一（12月2日）早上9點行政執行署彰化分署，將進行今年最後一場卦山法拍市集活動，活動會場上千件民生日用品限時搶購，最低不到市價2折，錯過了就等明年。

卦山法拍市集活動，地點在彰化縣地方稅務局旁停車場，這場動產變賣活動的市集，除了有琳琅滿目且CP值高的民生日用品進行拍賣外，活動首次結合彰化縣地政士公會舉辦的百萬CC公益捐血活動，主辦單位歡迎大家一起來到市集搶好康、健康捐血，讓愛延伸。

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彰化分署指出，這次變賣的物品 件件精挑細選，除了每次一開賣就完售的杉林溪茶葉，以及好評不斷的聚寶盆、文昌筆、文具小物、剝皮辣椒、XO醬、護膝、護腕、護腰帶、運動用品、排汗衫及蘋果手機充電線等熱門商品外，這次市集也推出了可愛造型的小錢包、水壺袋、純棉枕頭套、石墨烯發熱衣、手工香皂、限量供貨的果汁機與保溫瓶等實用新品，有的變賣價格甚至不到市價的2成，想要搶便宜的民眾千萬不要錯過！

當天現場將結合打詐及反毒的宣導活動，現場將由專人指導民眾如何辨識執行分署傳繳通知的真假，避免跳入詐騙圈套，同時也有彰化縣政府的反毒教育行動專車進行宣導活動，讓民眾知道新興毒品並遠離毒品危害，更藉由虛擬實境及遊戲體驗，強化自身反詐、反毒知能。

活動會場上千件民生日用品限時搶購，最低不到市價2折，變賣物品千百種。（圖彰化分署提供）

市集也推出可愛造型的小錢包、水壺袋、純棉枕頭套、石墨烯發熱衣、手工香皂、限量供貨的果汁機與保溫瓶等實用新品。（圖彰化分署提供）

彰化分署卦山法拍市集，拍賣物品千百種，市價600元的椅凳，現場價300元。（圖彰化分署提供）

現場拍賣物品千百種，民生日用品應有盡有。（圖彰化分署提供）

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