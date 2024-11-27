縱火台南真理堂奪7命 曾文彥判無期定讞確定逃死

最高法院今駁回檢、辯上訴，判無期徒刑定讞，曾文彥確定逃過死刑。（資料照）

2024/11/27 14:56

〔記者張文川／台北報導〕2019年台南市玉井區「真理佛堂前輩堂」縱火案釀7死2傷慘劇，放火的凶手曾文彥遭檢方求處死刑，一審判死刑，二審、更一審都改判無期徒刑，台南高分院更二審今年7月仍認定曾男犯行惡重，本應判處死刑，但因其自首有利司法易於查明事實真相，免於牽連無辜，符合自首規定，仍判無期徒刑、褫奪公權終身；最高法院今駁回檢、辯上訴，判無期徒刑定讞，曾男確定逃過死刑。

判決指出，曾文彥於2017年間住在南市玉井區真理佛堂前輩堂（下稱前輩堂），與前輩堂的張姓負責人的兒子有口角糾紛，曾男就離開前輩堂，直至2019年間，曾男曾向張姓負責人表示欲回前輩堂，但張男拒絕，曾男心生怨懟，起意放火。

請繼續往下閱讀...

曾男於2019年12月14日凌晨0點許，先在台南市區以2個各5公升的空油桶買汽油，搭計程車到玉井前輩堂，凌晨1點14分到達，把汽油潑灑在前輩堂北棟內的1樓西側走道，以及通往1樓夾層的樓梯附近玄關，再點火焚燒，北棟建物走道與樓梯處陷入火海，他雙腳也被火燒傷，徒步逃離現場。

住在北棟夾層的杜姓少年當時聽聞有地板爆裂聲響，回頭見北棟建物1樓走道與玄關起火燃燒，大呼失火、欲拿臉盆水滅火，但無法撲滅。住北棟1樓的張姓等6人聽聞少年呼救聲驚醒後逃離；2名住在北棟建物夾層的曾姓住民從窗戶跳下逃離，身上部分灼傷。

而住在北棟建物夾層內的謝、吳、陳、馬、謝、高等6人走避不及，遭濃煙嗆昏與烈火燒死；住在北棟1樓的陳姓住民送醫後，也因全身與呼吸道灼傷不幸身亡，全案共釀成7死2傷慘劇，包括2傷在內共9人及時逃生。

檢方指控，曾男明知前輩堂北棟建物是木造結構、有人居住在內，以汽油縱火將使火勢迅速蔓延、不易逃生，他僅因細故就買汽油、趁眾人熟睡時放火，奪走7命，手段殘酷、視人命如草芥，對受害人家屬造成無法彌補的傷痛，兇手所為符合公民權利公約內所指最嚴重的罪行，起訴求處死刑。

台南院地一審判曾男死刑，台南高分院二審、更一審、更二審都判無期徒刑。更二審認定曾男恩將仇報，有直接殺人故意，其動機、手段無可憫恕之處，精神鑑定顯示他再犯殺人的可能性仍高、矯正改變的可能性甚微，多數倖存者與死者家屬不原諒曾嫌，僅部分死者家屬不堅持判死刑，合議庭原本無從下修量刑，僅因其符合自首要件，只好量處無期徒刑。

檢、辯都上訴，最高法院今評議後，認定更二審已無違誤法令之處，量刑妥適並詳述原因，駁回上訴，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法