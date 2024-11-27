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    花蓮輕航機疑機件故障 滑翔至溪床迫降無人受傷

    花蓮縣今發生一起輕航機疑似機件故障，所幸駕駛教練緊急應變，透過機翼的滑翔能力，迫降在壽豐鄉花蓮溪河床上，教練及乘客都沒有受傷。（民眾提供）

    花蓮縣今發生一起輕航機疑似機件故障，所幸駕駛教練緊急應變，透過機翼的滑翔能力，迫降在壽豐鄉花蓮溪河床上，教練及乘客都沒有受傷。（民眾提供）

    2024/11/27 13:54

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣今發生一起輕航機疑似機件故障，所幸駕駛教練緊急應變，透過機翼的滑翔能力，迫降在壽豐鄉花蓮溪河床上，教練及乘客都沒有受傷，詳細的事故原因還需要進一步調查。

    花蓮縣消防局指出，今早9點半左右，接獲報案指出有一架輕航機迫降在花蓮溪河床上，所幸包含機上教練、乘客都沒有受傷，民眾自行離去，後續交由輕航機業者處理。

    據了解，輕航機約在今早九點起飛，航行20分鐘後，發動機突然熄火無法啟動，教練決定緊急找適合地點迫降，最後順利在壽豐鄉米棧橋往北約2公里處，花蓮溪河床降落，機身左輪脫落有部分受損。

    飛行場資深楊姓教練說，初步了解是回程途中發動機引擎突然熄火，飛行經驗約5年、3000小時的36歲高姓教練決定滑行迫降，飛行教練都必須受過嚴格的滑翔迫降訓練，加上機型在無動力的情況，仍有滑翔能力，即使失去動力，飛行員也有足夠時間應變，一般飛行時速約60至70公里，但迫降接近地面約在30公里著陸人員才不易受傷。

    教練說，輕航機空重約200公斤，可搭乘2人，由飛行駕駛教練帶乘客飛行體驗，另外花東縱谷氣候穩定加地形上空曠也增加安全性，民航局畫定馬太鞍以南到台東是可飛行的範圍，也是輕航機數量最多的地方，出發前都會檢查飛機，項目包括輪胎胎壓、支撐系統，控制面、繩索、引擎、連接系統及尾翼尾翼等，發動機突然熄火的原因，目前會配合民航單位，做進一步的了解。

    花蓮縣今發生一起輕航機疑似機件故障，所幸駕駛教練緊急應變，透過機翼的滑翔能力，迫降在壽豐鄉花蓮溪河床上，教練及乘客都沒有受傷。（民眾提供）

    花蓮縣今發生一起輕航機疑似機件故障，所幸駕駛教練緊急應變，透過機翼的滑翔能力，迫降在壽豐鄉花蓮溪河床上，教練及乘客都沒有受傷。（民眾提供）

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