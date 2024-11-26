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    台東台11縣疑超車不慎釀3車追撞 7人輕重傷

    自小客與吉普車相撞後，休旅車跟著撞上。（民眾提供）

    自小客與吉普車相撞後，休旅車跟著撞上。（民眾提供）

    2024/11/26 19:52

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣台11線金樽路段，今（26）日傍晚發生一疑似超車不當，造成3輛自小客追撞事故，現場7人受傷，其中一名70多歲老翁頭部外傷傷勢較為嚴重，另外6名傷者都是身體擦挫傷。

    這起車禍於傍晚5時許發生，一度有3名傷者受困車內，總共造成7人受傷，除了一名老翁頭部外傷之外，其餘6人都是輕傷，目前警方仍在釐清肇事過程當中。

    南下方向的吉普車女駕駛說，當時只看到前方耀眼的一對車頭燈迎來，她急打方向盤右閃路旁，但仍未能全身而退，車身後側被撞擊，連輪胎都飛走。女駕駛被撞時，只看到前方車燈，也搞不清楚是哪一台車先撞上她。

    據乘客所言，自小客與吉普車擦撞後，休旅車也跟著追撞，2台車的車頭都嚴重毀損，零件散落一地。3輛車內，除了駕駛以外，其餘人皆在睡夢中迎來撞擊，完全搞不清楚狀況就撞得鼻青臉腫、手腳疼痛，許多乘客年齡偏長，送到醫院時仍不良於行。

    自小客與吉普車相撞後，休旅車跟著撞上。（民眾提供）

    自小客與吉普車相撞後，休旅車跟著撞上。（民眾提供）

    自小客與吉普車相撞後，休旅車跟著撞上。（民眾提供）

    自小客與吉普車相撞後，休旅車跟著撞上。（民眾提供）

    女乘客在睡夢中發生意外。（記者劉人瑋攝）

    女乘客在睡夢中發生意外。（記者劉人瑋攝）

    女乘客在睡夢中發生意外。（記者劉人瑋攝）

    女乘客在睡夢中發生意外。（記者劉人瑋攝）

    自小客駕駛頭部受創，傷勢較重。（民眾提供）

    自小客駕駛頭部受創，傷勢較重。（民眾提供）

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