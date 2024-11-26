嘉義鬼切阿伯對決逆向未戴安全帽騎士 2車撞翻

兩輛機車相撞，人車飛起。（擷取自網路影片）

2024/11/26 11:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕社群網路最近流傳嘉義縣中埔鄉一起車禍影像，只見一輛機車從外側直接繞過汽車左轉，與逆向超車未戴安全帽的另一輛機車相撞，2車3人全都撞飛落地；中埔警分局今天表示，經查為9年前影片，雙方行為已違反道路交通管理處罰條例規定。

社群網站流傳中埔鄉中山路五段961巷口發生車禍影片，汽車駕駛錄下整起在對向車道發生的車禍情形，只見一輛機車緩慢的從外側車道繞過疑似綠燈剛起步的汽車欲左轉，該汽車見機車繞到前方，立刻煞車停止，而機車繼續左轉時，一輛雙載機車快速逆向超車行駛到該路口，兩輛機車猛力撞擊，人車也波及到另一台汽車，也讓汽車駕駛直喊「X！唉呦！夭壽喔！」

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警方表示，機車跨越雙黃線逆向違規行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款，最高可處1800元以下罰鍰；另機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，依第31條第6項，處駕駛人500元罰鍰；警方表示，駕駛人在道路跨越雙黃線及其他等違規行為，容易造成交通事故發生，危及其他用路人的安全，應遵守交通規則，避免交通事故憾事發生。

一輛機車從外側車道繞過汽車左轉，另一輛機車逆向快速行駛。（擷取自網路影片）

未戴安全帽的機車騎士及乘客撞上前方車輛擋風玻璃。（擷取自網路影片）

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