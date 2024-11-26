騙投資吸金8億多「發哥」陳超羣二審改判14年4月

涉對外誆騙可投資獲利非法吸金八億多元的男子陳超羣，台南高分院二十六日上午依違反銀行法改重判他十四年四月徒刑，須沒收不法所得。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/11/26 09:58

〔記者王俊忠／台南報導〕男子陳超羣涉從2012年間起，在高雄設辦公室並自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資每月可獲取投資額3%至10%不等紅利，非法吸金8億元，他潛逃出境遭通緝後返國受審。一審依銀行法等罪判陳超羣14年徒刑，沒收不法所得8億多元。高等法院台南分院今仍依銀行法改重判他14年4月徒刑，8億多元也要沒收；全案還可上訴。

一審判決指出，綽號發哥的陳超羣涉從2012年在高雄設辦公室，開始以投資澳門、新加坡賭場之名對外吸金，宣稱保證可獲利3%至10%，按時發放紅利，直到2016年陳無法再發放紅利後落跑；同案5名下線被告也分別被一審依違反銀行法判3年多至7年多不等刑期。

請繼續往下閱讀...

檢方起訴時表示，陳明知非銀行法組織登記的銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向不特定多數人收受款項或吸收資金，從2012年間起，他在高雄市設立辦公室組織集團，共涉違法吸金合計8億多元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法