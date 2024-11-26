崩潰！人妻發現老公鹹濕簡訊，竟與鄰居約砲床戰數十回！（情境照）

2024/11/26 09:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕崩潰！陳姓人妻日前使用先生手機時，赫然發現先生與鄰居有曖昧簡訊，逼問下先生才坦承先是約砲鄰居成功後，二人才成為性伴侶並頻繁約砲，陳女憤而對鄰居小三求償百萬，新竹地院判賠30萬。

102年結婚的陳女說，鄰居楊女明知先生林男為有配偶之人，卻仍發展不正常婚外情關係，去年9月她使用先生手機時，始發現二人間曖昧訊息，經逼問先生才坦承邀約楊女發生性行為後，發展成婚外情情侶關係，二人交往期間發生數十次性行為，她憤而向楊女求償100萬元。

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楊女則說，林男與她交往期間，多次表示早與妻子感情破裂，想要離婚等語，她誤認林男處理好孩子監護權問題後即會離婚，結果陳女發現先生外遇後，林男隨即疏遠她，她始驚覺係遭欺騙，即斷然分手而未再聯繫。

法官認為，無論陳女婚姻關係如何，縱已有破綻，亦應循適當方式解決，於婚姻關係解消前，不影響配偶間互負之忠誠義務。

法官認為陳女配偶權有無遭侵害，與其婚姻狀況如何無關，縱夫妻間感情、婚姻關係未臻完滿，楊女亦不能據此合理化與人夫發展婚外親密關係之行為，更不能當作不正當男女交往關係之藉口，最後判賠30萬元。

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