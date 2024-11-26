為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    崩潰！人妻發現老公鹹濕簡訊 竟與鄰居約砲床戰數十回

    崩潰！人妻發現老公鹹濕簡訊，竟與鄰居約砲床戰數十回！（情境照）

    崩潰！人妻發現老公鹹濕簡訊，竟與鄰居約砲床戰數十回！（情境照）

    2024/11/26 09:44

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕崩潰！陳姓人妻日前使用先生手機時，赫然發現先生與鄰居有曖昧簡訊，逼問下先生才坦承先是約砲鄰居成功後，二人才成為性伴侶並頻繁約砲，陳女憤而對鄰居小三求償百萬，新竹地院判賠30萬。

    102年結婚的陳女說，鄰居楊女明知先生林男為有配偶之人，卻仍發展不正常婚外情關係，去年9月她使用先生手機時，始發現二人間曖昧訊息，經逼問先生才坦承邀約楊女發生性行為後，發展成婚外情情侶關係，二人交往期間發生數十次性行為，她憤而向楊女求償100萬元。

    楊女則說，林男與她交往期間，多次表示早與妻子感情破裂，想要離婚等語，她誤認林男處理好孩子監護權問題後即會離婚，結果陳女發現先生外遇後，林男隨即疏遠她，她始驚覺係遭欺騙，即斷然分手而未再聯繫。

    法官認為，無論陳女婚姻關係如何，縱已有破綻，亦應循適當方式解決，於婚姻關係解消前，不影響配偶間互負之忠誠義務。

    法官認為陳女配偶權有無遭侵害，與其婚姻狀況如何無關，縱夫妻間感情、婚姻關係未臻完滿，楊女亦不能據此合理化與人夫發展婚外親密關係之行為，更不能當作不正當男女交往關係之藉口，最後判賠30萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    綠光罩頂！任由女友亂約砲 只求她別分手
    2017/02/20 07:21

    綠光罩頂！任由女友亂約砲 只求她別分手
    日本今年以來梅毒暴增1萬例！專家急籲：年輕人別亂約砲
    2022/10/27 18:14

    日本今年以來梅毒暴增1萬例！專家急籲：年輕人別亂約砲
    impression

    電網穩供再添大將！台電宜蘭冬山60MW儲能系統啟用
    無套一夜情 中年男咽喉驗出淋病
    2024/09/22 05:30

    無套一夜情 中年男咽喉驗出淋病
    健康網》破解渣男渣女內心攻略！ 心理師曝「5大特徵」
    2024/10/14 11:44

    健康網》破解渣男渣女內心攻略！ 心理師曝「5大特徵」
    impression

    假牙總讓你對美食又愛又恨？有它假牙超穩固密合 連影后都愛不釋手
    中國大咖男星遭爆睡粉！林襄說出女友身分 「沒被消音」畫面全播了
    2024/09/27 13:54

    中國大咖男星遭爆睡粉！林襄說出女友身分 「沒被消音」畫面全播了
    葛斯齊爆中國大咖男星「肉償約砲粉絲」 名字線索曝光！
    2024/09/26 15:24

    葛斯齊爆中國大咖男星「肉償約砲粉絲」 名字線索曝光！
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播