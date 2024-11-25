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    首頁　>　社會

    宜蘭男子在門口滑倒骨折 判超商賠14.7萬

    楊姓男子在全家宜蘭凱旋店門口斜坡滑倒骨折後求償，法官判全家應給付14萬7000多元。（記者江志雄攝）

    楊姓男子在全家宜蘭凱旋店門口斜坡滑倒骨折後求償，法官判全家應給付14萬7000多元。（記者江志雄攝）

    2024/11/25 23:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一名任職於外商公司的楊姓男子，在宜蘭運動公園旁的全家便利商店宜蘭凱旋店門口斜坡滑倒，導致全身多處骨折，向全家求償44萬3000多元，法官判賠14萬7000多元，全家不服判決提出上訴，最近被宜蘭地方法院駁回，全案確定。

    判決指出，2022年1月7日中午12點多，楊男欲跨過全家宜蘭凱旋店門口積水處，踩在抿石斜坡滑倒，造成右內踝骨骨折、右側第四蹠骨骨折、右側近端腓骨骨折等傷害，隨即急診住院手術，他統計住院醫療費用、中藥費、配偶請假看護1個月、他請假7個月不能工作的薪資，請求賠償44萬3000多元。

    承審法官認為，店家雨天未在入口處設防滑鋪面雖然不應該，但事發當下光線充足、視線良好，楊男未加注意而滑倒受傷，審酌現場相關跡證，楊男與店家各付40、60過失責任比較公平。

    至於楊男提出的賠償金額，法官只同意住院醫療費與不能工作的損失，其中的醫療費要扣抵已請領的保險理賠金，剩下24萬5000多元，再扣掉自己必須擔負的40％責任，他可請求的賠償金額為14萬7000多元，此案在去年7月審結，不過，全家提出上訴。

    宜蘭地院合議庭認為，原審認定全家應負60％過失比例並無不當，判決全家給付楊男14萬7000多元無違誤，上訴指摘原判決不當沒有適當理由，應予駁回，不得再上訴。

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