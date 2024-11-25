苗檢司法保護醫療關懷聯盟合作備忘錄簽約 鄭銘謙：建構弱勢醫療網絡

苗栗地檢署結合苗栗縣醫療體系，簽署苗栗司法保護醫療關懷聯盟合作備忘錄，法務部長鄭銘謙（左5）到場見證。（苗栗地檢署提供）

2024/11/25 20:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗地檢署今（25）日結合苗栗縣醫療體系，簽署「苗栗司法保護醫療關懷聯盟」合作備忘錄，自明年1月1日起，提供轄區內弱勢犯罪被害人家庭「免掛號費」服務，未來更將持續推展相同服務至弱勢更生人及保護管束對象，法務部長鄭銘謙也到場見證，他強調，期盼藉由結合醫療資源，為馨生弱勢族家庭構築更加全面的支持網絡。

今天參與簽約的醫療體系代表有大千健康醫療體系總裁徐千剛、為恭紀念醫院副院長陳敏雄、苑裡李綜合醫院董事長李順安、良宜醫療團隊總裁傅和田等人，由苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、犯罪被害人保護協會臺灣苗栗分會主任委員陳有昆代表簽署。

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鄭銘謙於致詞時強調，馨生家庭因不同類型之犯罪行為，而導致經濟及家庭困境，需要政府及社會機構共同提供各項資源以協助走過困境。苗栗地區醫療聯盟的簽署，由共同簽署的醫療院所提供免掛號費醫療服務，減少馨生家庭醫療負擔，正足以彰顯以民為本的柔性司法精神，期盼藉由結合醫療資源，為馨生弱勢族家庭構築更加全面的支持網絡。

犯罪被害人保護協會張斗輝董事長則表示，苗栗地區醫療保護聯盟，含括山線、海線、苗栗北部及南部醫療院所，公私協力以提供居住在苗栗各鄉鎮的馨生家庭更周全的醫療服務，感謝參與的各醫療院所無私奉獻。

會後，鄭銘謙一行至苗檢各辦公室慰勉同仁。鄭部長於30多年前，曾於新竹地檢署苗栗辦公室擔任檢察官，今日與幾位「苗辦」老同事重逢，回憶當年共事點滴。

下午，鄭銘謙等人為更深入了解司法保護業務之各面向進展，先至晨曦會苗栗戒毒二村訪視，關懷更生人戒毒輔導情況，並致贈慰問品，勉勵學員務必堅持下去以完成戒毒期程，重新展開無毒人生。

隨後，前往造橋鄉慰訪因職業災害致重傷的江先生及家屬。江先生因職業災害以致下半身不便於行，然透過犯罪被害人保護協會台灣苗栗分會的協助，順利結束司法偵審程序，並獲取適當理賠。

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法務部長鄭銘謙（中）前往造橋鄉慰訪因職業災害致重傷的江先生及家屬。（苗栗地檢署提供）

法務部長鄭銘謙（右1）曾在新竹地檢署苗栗辦公室擔任檢察官，今日特地與當時共事過的老同事敘舊。（苗栗地檢署提供）

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