南投新增3處科技執法與1處區間測速 12月起取締

南投市三和三路與復興路口科技執法設備，12月1日起開始取締。（記者張協昇攝）

2024/11/25 17:34

〔記者張協昇／南投報導〕民眾注意了！南投縣政府警察局於南投市三和三路與復興路口、國姓鄉中興路與成功街口及水里鄉中山路一段與八德街口等3處新增的科技執法設備，針對闖紅燈、超速及車不讓行人等違規行為，將從12月1日起上線取締，另魚池鄉台21線53.9K至51.1K南北雙向區間測速設備，也將於當天同步啟用，速限60公里，籲民眾行經上述路口及路段遵守相關規定，以免受罰。

南投縣警察局指出，各路口科技執法設備啟用前，均會在各地方臉書社團及警局官方網站公告相關設置地點及取締項目等訊息，宣導期為3個月，並於正式啟用後，在科技執法路口設置取締項目告示牌面，期望建立駕駛人正確行車觀念，遵守各項交通規則，讓用路人安全更有保障。

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警察局強調，設置科技執法設備與區間測速系統，從設置前後交通事故數據顯示，能有效降低交通事故率，保障民眾安全，因此取締並非目的，呼籲駕駛人遵守交通法規及依速限行駛，違規遭到處罰事小，若因超速、闖紅燈及車不讓行人等違規行為發生交通事故，甚至釀成重大傷亡，恐後悔莫及。

魚池鄉台21線53.9K至51.1K南北雙向區間測速設備，速限60公里。（南投縣警察局提供）

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