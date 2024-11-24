雲林弒母命案！張男羈押未禁見 地院原因曝光

雲林口湖40歲張男（中）涉毆打母親致死，雲林檢方訊後聲請羈押，雲林地院裁定羈押獲准並未禁見。（記者李文德攝）

2024/11/24 22:37

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉23日下午，40歲張男懷疑58歲蔡母偷取其財物 ，索取金錢不成，氣憤毆打母親頭部，導致蔡婦身體不適，騎車返家途中昏厥送醫後不治。雲林地檢署訊後向雲林地方法院聲請羈押獲准，並未禁見。

雲林地方法院表示，法官裁定羈押理由，除了張男坦承犯行外，其所犯之罪為最輕本刑5年以上之罪，且目前無業，其生活經濟來源都來自於死者，在生活無以為繼下，一來無經濟來援，二來也表示無資力可以具保，具有逃亡疑慮，考量被告目前狀況，以羈押處分才能確保後續偵查程序，是以依照刑事訴訟法第101條第1項第3款裁定羈押。

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檢方調查，昨下午張男疑似懷疑蔡母偷竊其財物，與她爭執後徒手毆打媽媽頭部，就送醫後仍身亡。張男胞弟曾到北港警分局製作筆錄前表示，大哥大約10年前離婚，後來前妻過世，張男就無業至今，此後精神狀況時好時壞，鮮少與他們聯絡，每次打電話來都會談及金錢相關問題，還提到「媽媽偷了他的錢」。如今發生憾事，「希望法律能夠好好制裁哥哥」。

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