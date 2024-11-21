帳戶供詐團騙被害人215萬 人頭判關1年還得全賠

楊姓男子提供帳戶供詐團騙走許女215萬，刑事被判1年徒刑；民事再被判須賠許女215萬元。 （記者林嘉東攝）

2024/11/21 14:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓男子提供銀行帳戶供詐團使用，讓詐團在利用投資詐騙伎倆，騙取許姓被害人投資215萬元後，可以透過楊提供的帳戶，將215萬元領走。基隆地院審理刑事部分，法官依幫助洗錢罪，判處楊男1年徒刑；民事部分，法官再判楊男應賠償許女被騙走的215萬元。

判決書指出，許女去年2月間誤信跟著老師投資可以穩賺不賠，下載詐團架設的嘉信證券app後，將所投資的215萬元匯入指定的銀行內，直到許女查覺受騙報警，警方追查她匯出的款項時，早被詐團提領一空；警方循線查出帳戶所有人為楊姓男子。

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楊男到案後坦稱有把帳戶交給他人使用，辯稱他的帳戶被人拿去用後，他並沒有拿錢，並不知道對方拿他的帳戶來詐欺許女。檢方調查後，將楊男依涉犯幫助洗錢罪起訴；基隆地院審理後，將楊男依犯幫助洗錢罪判處1年徒刑，併科罰金10萬元，可上訴。

許女不甘積蓄互為烏有，另向楊男提起民事訴訟，求償被騙走的215萬元；基隆地院審理時，楊男到庭稱，他把存摺等交付他人使用，被當做詐騙工具，他也要負一些責任，盼出獄後再賠償許女。法官判決，楊男應全額給付許女215萬元，並加計5％年息。

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