3人登山隊1摔傷1失聯 南投消防局陸空救援成功

攀登南三段摔傷的張姓山友，在南投縣消防局搜救人員協助下，準備登上直升機後送就醫。（南投縣消防局提供）

2024/11/21 12:48

〔記者張協昇／南投報導〕1支3人登山隊，本月7日由花蓮瑞穗入山攀登南三段，原訂16日由南投東埔下山，其中67歲張姓山友18日下午行經無雙吊橋附近時不慎摔傷，南投縣消防局獲報展開陸空救援，未料同行郭姓山友獨自下撤報案求救卻失聯，消防局又調派另一組人員搜尋，幸好兩人最後都被尋獲，送醫救治無大礙。

消防局表示，近期山區氣候不定，雨後造成林道溼滑易摔落受傷，呼籲民眾登山務必結伴成行，並隨時留意路況及避免脫隊，以免意外發生。

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南投縣消防局18日晚間接獲該支登山隊郭姓山友簡訊報案，指同行張姓山友18日下午行經無雙吊橋附近時不慎摔傷，造成頭部撕裂傷、右腳踝扭傷及身體多處挫傷，無法行走，亟需救援。

由於搜救人員徒步挺進張姓山友摔傷處需兩天以上，為爭取救援時效，消防局申請空勤直昇機接載第三大隊及林保署3名搜救人員至無雙部落後再徒步前往，於19日9時接觸傷者與另名陪伴山友，由直升機後送消防署訓練中心，再送至竹山秀傳醫院就醫。

未料，獨自下撤報案求援的郭姓山友卻失聯，為恐發生危險，消防局再度派遣另一梯次搜救人員，由林保署協助調派越野機車接駁前往搜尋，於20日8時在林道下切往無雙部落方向處發現郭姓山友，其意識清楚，身體多處擦傷，搜救人員護送下撤，於下午5時順利返抵登山口。

1支3人登山隊，攀登南三段1摔傷1失聯，南投縣消防局與林保署人員入山救援。（南投縣消防局提供）

張姓山友攀登南三段，18日下午不惧在無雙吊橋附近摔傷。（南投縣消防局提供）

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