檢界「退案王」吳志成 罰俸百萬確定

前宜蘭地檢署檢察官吳志成是司法史上首位連三年考績丙等的檢察官；他在連續考丙後，隨即辦理退休。（資料照）

2024/11/21 12:29

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭地檢署前檢察官吳志成經監察院調查認定，其在職時有辦案罔顧卷內事證、經常先入為主、不傳喚被告等違失，經主任提醒後仍堅持己見，違反檢察官倫理規範情節重大，2023年提案彈劾，懲戒法院職務法庭一審今年4月認定吳的部分違失行為成立，判吳罰款最後月俸給總額6個月，約一百餘萬元；職務法庭日前駁回吳上訴確定。

吳志成是中興大學法律系、司法官學院28期，曾任花蓮、宜蘭地檢署檢察官，因辦案正確率低於平均值，且屢因辦案瑕疵而被上級退件，檢界戲稱「退案王」，他已於前年6月退休。

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監院彈劾指出，吳志成承辦他字案，多次罔顧卷內明確的犯罪事證，例如持槍的監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安非他命等，反而以「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」等不符規定的事由，擬簽結案件。

其主任發現後，多次請吳志成注意事證及規定，但吳均不予理會，部分案件只好移由其他檢察官偵辦。吳置卷內犯罪嫌疑事證不顧，且未遵循相關法令，不但礙於真實發現，且不利公共秩序維護。

其次，吳志成受理當事人聲請閱覽卷宗，未依法簽擬意見，經主任提醒仍多次未簽擬即呈核，最後只好由主任決定，耗費當事人時間近一個月。

且據宜檢統計，吳志成2019年至2021年偵辦案件中，有101件未經傳喚被告或犯罪嫌疑人就起訴或聲請簡易判決處刑，雖刑事訴訟法未明定必須傳喚，但從數字可知吳的行為並非偶一為之，而是經常性，嚴重影響民眾權益，也不符憲法正當法律程序原則。

職務法庭一審認定監察院彈劾的違失事實中，只有槍砲跟毒品案成立違失，其餘皆不付懲戒。

職務法庭一審認為，吳志成無視兩案卷內證據資料，依照檢察官的「法律專業知識」明顯可判斷被告「涉有犯罪嫌疑」，有繼續偵查的必要，竟違反規定多次欲簽結，還不服從主任監督，違失情節重大，判決罰俸6月。

吳認為懲戒認定過苛，提出上訴。職務法庭二審審理後，認為一審判決沒有違誤，懲戒手段亦屬合理適度，駁回上訴確定。

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