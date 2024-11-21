詐騙集團用「假檢警」老梗行騙 北市婦人差點被騙走千萬元

延平派出所警員潘龍聖（左）、林建宏（右）攔阻詐騙成功。（記者王冠仁翻攝）

2024/11/21 10:46

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團假冒成戶政事務所人員，亂槍打鳥打電話給台北市黃姓婦人行騙，謊稱她身分遭到冒用並涉及洗錢犯罪，會被限制出境，不需要解除總額約1千萬元外幣及台幣定存，再將款項轉移至某帳戶「監管」。黃不察，慌張跑到住家附近的銀行要辦理，幸虧行員發現異狀通報警方，員警感到這才及時阻止她損失千萬。

北市警大同分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的行騙手法，同時也呼籲民眾，詐騙集團會假冒公家機關、民營機構等名義詐騙，如有接獲異常通知要求匯款或交付現金，一定要提高警覺，很可能是詐騙集團設下的陷阱，民眾若有疑慮，可撥打「165」反詐騙專線或「110」諮詢。

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警方調查，黃姓婦人某次在家時接到自稱是戶政事務所人員的電話，對方聲稱她身分遭到冒用並涉及洗錢犯罪，恐遭限制出境，要求她必須解除總額約1千萬元的外幣及台幣定存，再將款項轉移至某帳戶「監管」，不然就會成為共犯。

黃不察，連忙跑到住家附近的彰化銀行要辦理，但行員詢問她辦理用途，她卻交代不清，行員隨即通報警方。

延平所警員林建宏、潘龍聖獲報到場，黃女這才說她接到戶政事務所人員來電，表示她遭人冒用身分申辦銀行帳戶涉及洗錢犯罪，帳戶遭監管。後續戶政事務所人員又將電話轉至司法單位，有司法人員以LINE傳送司法文件給她，表示她名下帳戶涉及刑案，若要證明清白，需配合偵辦且不得對他人透露案情，否則會遭限制出境。

黃女還說，她因為近期要出國旅遊，擔心將導致無法出國遊玩，故依對方所說來銀行，要將手邊定存都先解除轉至活存帳戶內，再依對方所說轉至另外的帳戶。

警方一聽，研判黃遇到「假檢警」詐騙手法，強調公家單位不會以通訊軟體聯繫民眾，也不會指示民眾操作銀行帳戶，她這才恍然大悟發現自己被騙。

警方向婦人勸說。（記者王冠仁翻攝）

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