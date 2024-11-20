有別猛男月曆 北市消防局打造Q版愛與守護防災月曆

台北市消防局打造Q版愛與守護防災月曆，今在市府中庭舉辦發表會。（記者姚岳宏翻攝）

2024/11/20 16:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕有別於其他縣市的猛男美女月曆，台北市消防局2025年的防災月曆，特別跨界合作，邀請知名插畫家施暖暖、陳于峰（諾米）以及林志恆（鬍子大叔），共同打造一本充滿愛與守護的「守護台北 安心TAIPEI Together for the Future」防災月曆，12個月份裡，每月都有一幅充滿故事感的插畫，畫中溫暖描繪了日常生活與市府防災夥伴的相遇。

消防局今天在台北市政大樓1樓中庭，舉辦防災月曆發表會，邀請擔任月曆主角的市府各局處同仁到場，透過陳于峰（諾米）柔和且寫實的筆觸，呈現民眾與社區間的守護力量；而林志恆（鬍子大叔）的細膩畫作，則傳達出市民朋友一起災後互助的力量；施暖暖則用童趣畫風傳遞防災小知識，讓人會心一笑。3位插畫家用畫筆，將防災這件事變得生動而貼近人心，將防災落實到生活的每一天。

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副市長張溫德出席發表會，除感謝市府同仁在防災工作上的投入與奉獻，也與消防局、民政局、工務局、警察局、衛生局、教育局、環保局、社會局、捷運公司月曆主角，及幼兒園小朋友一起同樂；值得一提的是，這本月曆不只是月曆，更像是一本「安心小指南」，每一頁的防災QRCode，掃描之後，從地震應變、颱風準備到緊急聯絡方式，都實用而簡單易懂。讓民眾在欣賞插畫之餘，也能輕鬆記住重要的防災知識。

這份有創意的防災月曆只送不賣，想收藏的民眾可於今天下午2時至11月25日下午5時到消防局FB粉絲專頁參加抽獎活動，並完成防災知識大考驗，就有機會獲得月曆，送完為止，相關訊息可至消防局網站及粉絲專頁掌握活動詳情。另外電子版歡迎至消防局網站或台北市防災資訊網下載。

台北市消防局打造Q版愛與守護防災月曆。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局打造Q版愛與守護防災月曆。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局打造Q版愛與守護防災月曆。（記者姚岳宏翻攝）

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