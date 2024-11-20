網路抽獎陷阱淪洗錢人頭戶 淡水警逮車手查獲安毒菸油

新北市蔡姓男子誤信抽獎，交出提款卡、帳戶等證物，被列為警示帳戶，淡水分局查獲郭姓車手，並搜索查獲槍毒。（記者吳仁捷翻攝）

2024/11/20 16:16

〔記者吳仁捷／新北報導〕蔡姓男子誤信「假中獎」詐騙，將提款卡、銀行帳戶交給詐騙集團，導致帳戶淪為人頭帳戶遭警示，新北市淡水警分局在淡江大學附近出租套房，查獲郭姓取簿車手，當場查扣1把改造手槍、槍管、改造子彈、安非他命3包、依托迷酯、卡西酮、安非它命菸油，共377公克及吸食器等證物。

警方調查，蔡男9月間點擊IG社群中，一間家具廠商抽獎，幾天後接獲中獎通知，對方要求蔡男先匯「中獎核實金」2萬8千元，但他匯出款項後，卻遲未收到獎金、獎品，一週後蔡男聽對方指示，將5張金融卡放置淡水捷運站置物櫃，但蔡男當晚就接獲銀行通知帳戶被警示，帳戶中9萬餘元也被領光，驚覺受騙上當報警求助。

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警方獲報後，調閱淡水捷運站及周邊監視器，發現37歲郭姓男子取走置物櫃內的提款卡，經過多日的蒐證及埋伏，19日持搜索票直搗郭男租屋處，發現他沉浸電腦遊戲，桌上擺放多樣毒品、菸油及吸食器，化驗後發現安非他命，10瓶含依托迷酯、卡西酮及安非他命等成分煙彈，更在角落鞋盒發現一把改造手槍、子彈及槍管，隨即將郭男逮捕並移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局長彭正中呼籲，參加網路抽獎應保持警覺，勿輕易相信不明的中獎通知。分析「假中獎」詐騙常見的手法包括要求先匯款、連續中獎、核實金繳納、銀行人員協助、交付提款卡等，民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。

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新北市蔡姓男子誤信抽獎，交出提款卡、帳戶等證物。（記者吳仁捷翻攝）

警方搜索查獲槍毒。（記者吳仁捷翻攝）

警方搜索查獲槍毒。（記者吳仁捷翻攝）

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