前警官林明佐刪除與「最美董座」情人對話 求交保遭駁延押到明年1/22

林明佐以生病需以輪椅代步為由聲請交保，法院認為他刪除與同居情人徐培菁的對話記錄，有湮滅證據等疑慮而駁回，裁定再羈押2個月，圖為他出庭場景。（記者張瑞楨攝）

2024/11/20 16:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今年8月，起訴前刑事警察局警政監林明佐，涉嫌當「內鬼」，把偵查機密洩露給九州犯罪洗錢集團，且有不明來源財產的貪污所得高達4451萬餘元，他今年5月羈押禁見至今，已將近6個月，他以生病（罹患脊椎瘤），需仰賴輪椅移動，導致生活無法自理等理由聲請交保，台中地方法院認為他刪除與同居情人徐培菁（有「台灣最美董座」之稱，曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長，被中檢認定為九州犯罪集團的女幹部）的對話，有串證與湮滅證據疑慮，昨天（19日）駁回交保聲請，並裁定延長羈押至明年1月22日，可抗告。

台中地院裁定延長羈押禁見2個月理由，包括林明佐涉嫌觸犯貪汙治罪的職務收賄罪、公務員財產來源不明罪、組織犯罪防制條例的公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪、刑法的公務員包庇圖利供給賭博場所罪，以及包庇圖利聚眾賭博罪、洩漏國防以外應秘密消息、洗錢防制法的特殊洗錢等罪名，部分罪名是最輕本刑10年以上重罪。

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另外，法院強調，林的供詞，與其他共同被告有諸多出入，避重就輕，他也承認刪除手機內，與共同被告徐培菁的對話紀錄，如果不羈押，林恐有勾串共犯、滅證之虞。

至於林明佐宣稱患有疾病，需仰賴輪椅移動，法院認為，依林明佐於羈押期間的就診紀錄，他都有戒護至培德醫院、中國醫藥大學附設醫院就診，不是「非保外治療顯難痊癒」，駁回交保的聲請，並裁定延長羈押2個月。

至於林明佐涉案案情，中檢起訴指出，林明佐涉嫌接受有「百億總裁」之稱的九州集團總裁陳政谷，以及女幹部（林的同居人）徐培菁等人的賄賂，於台中市警局刑事警察大隊大隊長任內，涉嫌把偵查機密，洩密給陳政谷與徐培菁等人，林與徐並從2022年10月起同居，徐並匯款20萬元給林零花，以每月8萬200元，租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林免費使用，林調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓PARK 259」套房給林，堪稱是長期供養林明佐，檢方指控林明佐共有4451萬餘元來源不明財產，但林僅承認其中的2117萬元是不明來源財產，其餘則是向徐借得。

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