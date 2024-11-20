想吃牢飯！ 男子潛入路旁車內亮刀 要女駕駛載他去警局

男潛入路旁車內亮刀，要女駕駛載他去警局吃牢飯，被新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/11/20 13:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕想吃牢飯想瘋了！朱姓男子為了想吃牢飯，竟拿美工刀隨機打開路旁停車車門，進到車內亮刀向女駕駛恫嚇「載我去警局，我要去吃免錢飯！」、「信不信我會把你們都殺了！」新竹地院依恐嚇罪判刑3月。

法官調查，去年6月21日18時40分許，朱男見黃女所駕駛自用小客車停靠在新竹市一處便利商店前方，竟打開車門，坐在副駕駛座，向黃女接續稱「載我去警局，我要去吃免錢飯！」等語。

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朱男還拿出美工刀並將刀刃滑出，向黃女恫稱「信不信我會把你們都殺了！」等加害黃女生命、身體之行為及言語，致黃女心生畏懼，致生危害於安全。經警員據報到場處理，當場自朱男身上扣得美工刀1把。

法官審酌朱男不思以合法途徑排解情緒與困難，竟持美工刀進入黃女車內，對黃女犯下恐嚇危害安全犯行，使黃女心生畏懼，事後黃女亦表示希望被告就醫治療身心狀況，無意追究其刑事責任。

朱男並未與被害人達成和解以賠償損害，法官發現他患有思覺失調症、領有身心障礙證明，行為與衝動控制能力不得以一般人同視，最後依恐嚇危害安全罪判刑3月。

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