女子一句「哥」逆轉！ 神壇宮主遭控性侵判無罪

女子與張姓神壇負責人到溫泉會館「修行」，事後控告遭性侵，示意圖。（資料照）

2024/11/19 22:12

〔記者江志雄／宜蘭報導〕妙齡女子小玲（化名）因懷孕墮胎擔憂嬰靈鬼神，向開設關聖帝君神壇的36歲張姓男子求助，雙方到礁溪鄉的溫泉會館等處「修行」，張男事後遭女方控告強制性交被起訴，但案發期間，2人LINE對話頻繁，女方更稱呼被告「哥」，一審法官認定證據不足判張男無罪。

判決指出，2022年4月間，小玲懷孕墮胎導致身心狀況不佳，與高姓男友商量後，決定透過宗教超渡嬰靈，5月中旬，經由高男友人介紹，前往台北市張男開設的神壇問事，張男藉由關聖帝君之名降駕起乩，告知小玲僅能用修行方式化解。

請繼續往下閱讀...

之後，張男數度邀約小玲到山區、海邊打坐，6月中旬到7月中旬，2人共乘一車，先後到礁溪鄉2家溫泉會館、桃園市汽車旅館投宿，事後小玲指控張男指示她脫掉衣物作藥浴，洗浴完畢，為她全裸推拿，並佯稱關聖帝君旨意，在推拿過程中拿電筒探照陰道、手指插入陰道，全程均違反她的意願。張男涉犯強制性交罪被宜蘭地檢署起訴。

宜蘭地方法院合議庭檢視小玲與張男的LINE對話紀錄，發現案發期間互動熱絡，更稱呼張男「哥」，同時討論飯店資訊、房價補助，證明上溫泉會館前便已相當熟稔，小玲入住溫泉會館也有攜帶行動電話，行動自由與聯繫未被限制，除了住宿，還到宜蘭頭城風景區遊玩合影，另外，2人在七月中旬到桃園市汽車旅館投宿時，小玲騙高姓男友說，她在新北友人住處，實際上是與張男住進摩鐵。

宜院合議庭審相關事證，認為小玲說詞有違一般日常生活經驗法則，所提證據無法證明張男強制性交犯行，基於無罪推定原則，全案無罪審結。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法