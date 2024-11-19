為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女子一句「哥」逆轉！ 神壇宮主遭控性侵判無罪

    女子與張姓神壇負責人到溫泉會館「修行」，事後控告遭性侵，示意圖。（資料照）

    女子與張姓神壇負責人到溫泉會館「修行」，事後控告遭性侵，示意圖。（資料照）

    2024/11/19 22:12

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕妙齡女子小玲（化名）因懷孕墮胎擔憂嬰靈鬼神，向開設關聖帝君神壇的36歲張姓男子求助，雙方到礁溪鄉的溫泉會館等處「修行」，張男事後遭女方控告強制性交被起訴，但案發期間，2人LINE對話頻繁，女方更稱呼被告「哥」，一審法官認定證據不足判張男無罪。

    判決指出，2022年4月間，小玲懷孕墮胎導致身心狀況不佳，與高姓男友商量後，決定透過宗教超渡嬰靈，5月中旬，經由高男友人介紹，前往台北市張男開設的神壇問事，張男藉由關聖帝君之名降駕起乩，告知小玲僅能用修行方式化解。

    之後，張男數度邀約小玲到山區、海邊打坐，6月中旬到7月中旬，2人共乘一車，先後到礁溪鄉2家溫泉會館、桃園市汽車旅館投宿，事後小玲指控張男指示她脫掉衣物作藥浴，洗浴完畢，為她全裸推拿，並佯稱關聖帝君旨意，在推拿過程中拿電筒探照陰道、手指插入陰道，全程均違反她的意願。張男涉犯強制性交罪被宜蘭地檢署起訴。

    宜蘭地方法院合議庭檢視小玲與張男的LINE對話紀錄，發現案發期間互動熱絡，更稱呼張男「哥」，同時討論飯店資訊、房價補助，證明上溫泉會館前便已相當熟稔，小玲入住溫泉會館也有攜帶行動電話，行動自由與聯繫未被限制，除了住宿，還到宜蘭頭城風景區遊玩合影，另外，2人在七月中旬到桃園市汽車旅館投宿時，小玲騙高姓男友說，她在新北友人住處，實際上是與張男住進摩鐵。

    宜院合議庭審相關事證，認為小玲說詞有違一般日常生活經驗法則，所提證據無法證明張男強制性交犯行，基於無罪推定原則，全案無罪審結。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播