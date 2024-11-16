車廂內男子持刀威脅乘客 高鐵公司：無人受傷、營運無影響

高鐵座位遭匕首刺穿。（記者吳亮儀翻攝）

2024/11/16 16:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名男子今天（16日）在一列北上的高鐵車廂內持刀威脅其他乘客；對此，台灣高鐵公司說明，這起事件沒有造成任何旅客受傷、也沒有對營運造成影響。

高鐵公司說明，今天北上814車次在列車抵達台北站前，發生旅客行為異常事件。

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列車人員獲悉後，立即前往處置並通報鐵路警察協處，此事件並未造成任何旅客受傷，也沒有對高鐵營運造成影響。

台灣高鐵公司呼籲旅客，乘車期間如遇任何影響乘車秩序與旅客安全異常行為，請立即通報列車長或車安人員進行處置，共同維護乘車安全。

根據鐵路警察初步調查，在這班列車停靠苗栗站期間，因車廂出入口有一名陌生男子盤坐在地阻礙動線，報案人劉姓女子與陌生男雙方發生口角糾紛，隨後劉女跨越該男子並進入第10車廂自由座內，該男子走向劉女並對其咆哮及揮拳攻擊，致劉女右臉頰有紅腫。

高鐵列車行經板橋至台北區間，該男子又上前找劉女理論，過程中男子因情緒激動，被其他熱心民眾協助勸離至10車18E位置坐下，但該男子憤而將其後背包甩至置物架上及地板，隨後從背包內取出1把匕首，長度約30公分，大力往10車18D餐桌椅刺入，本案未造成旅客傷亡，警方已到案發車廂勘查採證完畢並扣押該匕首，後續將送往台北市政府警察局保安科鑑定是否違反槍砲彈藥管制條例標準。

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