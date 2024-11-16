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    首頁　>　社會

    西濱台中段小貨車爆胎釀3車追撞 2傷送醫

    小貨車翻覆車道，載運的機油外溢路面。（記者張軒哲翻攝）

    小貨車翻覆車道，載運的機油外溢路面。（記者張軒哲翻攝）

    2024/11/16 13:23

    〔記者張軒哲／台中報導〕西濱快速道路台中段南下152.6公里，今日上午10時2分一部小貨車右後車輪不明原因爆胎，後方轎車剎車不及，撞上小貨車並翻覆，貨車機油外洩道路，此時行駛外車道另部小貨車失控打滑，自撞外側車道護欄翻覆，小貨車駕駛邱男及乘客李女受傷，經送醫後傷勢無大礙，事故原因有待警方調查釐清。

    警方調查，59歲邱男駕駛小貨車沿西濱南下行駛外側車道，行駛事故地點時右後車輪不明原因爆胎，小貨車左偏向內車道，致使內車道後方轎車駕駛42歲王男剎車不及撞上並翻覆車道，小貨車載重機油，機油外洩道路，此時行駛外車道另部小貨車駕駛22歲陳男失控打滑，自撞外側車道護欄翻車。

    小貨車駕駛邱男及乘客李女受傷送醫，童綜合醫院指出，59歲邱男，上午10點17分到院，意識清楚，左肩疼痛，檢查並治療後，10點53分出院返家休養。58歲李女，上午10點16分到院，意識清楚，右手開放性骨折手術，術後入住普通病房。

    警方調查，車禍3名駕駛經員警酒測後均無酒後駕車情事。警方在此呼籲駕駛人，駕駛車輛前應檢查機械零件、車輛狀況確認安全無虞後再行上路，以維護自已及他人生命財產安全。

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