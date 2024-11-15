郭哲敏交保裁定撤銷發回 新北院下週一開庭

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照，記者姚介修攝）

2024/11/15 21:12

〔記者王定傳／台北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，日前法官認定郭哲敏和親信張旭昇已無羈押必要，裁定郭哲敏5千萬元、張旭昇500萬交保，2人均限制出境、出海及住居，施以電子監控；新北檢方提起抗告成功，高等法院今晚撤銷發回新北地院更裁，新北地院定下週一下午2時30分開庭。

郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年8月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年11月追加起訴郭哲敏及其親信張旭昇。

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移審後，新北地院裁定羈押禁見3個月，2月底延押禁見2個月，但合議庭4月裁定2人交保，檢方隨即提出抗告，高等法院撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭5月裁定續行羈押禁見，期間歷經數度延押，兩人迄11月間都羈押禁見。日前，合議庭裁定郭、張各以5千萬元、500萬元交保。

合議庭考量郭、張2人涉案情節、身分、地位、資力等情，併參酌法益侵害程度及保全執行，及本案審理進度後，認2人如能提出一定數額保證金供擔保，對2人應有相當程度心理約束力，而無繼續羈押必要。為確保日後審理程序順利進行，併命必須接受電子腳環科技設備監控。

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