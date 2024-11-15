依托咪酯「喪屍煙彈」改列二級毒品 明定尿檢值每毫升50納克

新興毒品「喪屍煙彈」已成「奪命煙彈」，對社會危害與人體健康愈形嚴重，法務部研議由現行第三級毒品提升為第二級。（資料照）

2024/11/15 16:31

〔記者王定傳／台北報導〕施用依托咪酯（Etomidate）製成的「喪屍煙彈」後毒駕，發生多起死傷事故，成了「奪命煙彈」，毒品審議委員會已將依托咪酯改列為第二級毒品，法務部也訂出「美托咪酯」等毒品的尿檢值為50ng／mL，只要尿液驗出每毫升超過50納克的「依托咪酯」等成分，就構成毒駕犯罪。

法務部表示，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯嚴重危害國人健康及影響社會安全，公告為第二級毒品後，除製造、運輸、販賣等行為加重刑責外，施用或持有該類毒品，亦屬犯罪行為而有刑事責任。

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法務部即於11月11日預告修正「中華民國刑法第185條之3第1項第3款尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，其中，「α-吡咯烷基苯異己酮（俗稱彩虹煙，合成卡西酮類為第三級毒品）」、「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」明定濃度值，皆為每毫升50納克（50ng／mL）。

法務部表示，毒品列入公告範圍並明定其濃度值，使行為人施用毒品駕駛動力交通工具，且經檢驗確認判定檢出濃度達公告數值以上者，即成立犯罪。

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