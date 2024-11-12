四叉貓遭柯粉辱罵、搶器材怒提告 北檢認定「自招風險」不起訴

網紅四叉貓不滿在北檢直播遭辱罵、器材被搶怒告。（圖擷取自臉書）

2024/11/12 13:20

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，8月底遭檢方聲押禁見，引起大批民眾到台北地檢署門口聲援，其中挺柯的蔡姓、黃姓男子，不滿持反對意見的宋姓男子、網紅「四叉貓」劉宇席到場挑釁，怒嗆「操你媽、幹X娘」，並搶走劉男直播器材挨告。檢方依憲法法庭判決意旨認定，全案是告訴人自招風險，將蔡男不起訴，黃男則於偵查中身亡，同樣不起訴處分。

檢方不起訴書指出，今年8月31日上午11時許，蔡男、黃男到北檢門口參與民眾黨發起聲援柯文哲的集會活動，蔡男不滿四叉貓在北檢對面的路邊直播，朝對方怒罵「X！、王八蛋、操你媽的欠打」等語，並用寶特瓶砸向四叉貓；黃男則徒手搶走四叉貓的直播器材。

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隔日下午2時許，蔡男再度前往愛國西路、重慶南路口一帶，要聲援柯文哲，他見宋男路過時說要柯文哲被判刑，不滿怒罵對方三字經並出拳攻擊，因宋男即時閃躲而未打中。事後四叉貓和宋男不甘被辱罵，對蔡、黃提告。

蔡男接受警方訊問時，不否認有辱罵告訴人，但辯稱是四叉貓利用柯文哲賺錢，讓他很不高興，且宋男說要柯文哲被判刑，才會惡言相向。

檢方調查，四叉貓在網路上時常發表反對柯文哲的言論，事發當天以反柯的身分前往，可能引發聲援柯文哲的民眾不滿，仍自願到場表達意見，並直播參與活動，因此成為他人評論的對象，根據憲法法庭判決意旨，以此原因引發的言語攻擊，應屬自招風險，應自行承擔。

檢方認為，綜合事發時狀況，蔡男是一時衝動表達不雅言語，以抒發不滿情緒，難認蓄意貶損告訴人名譽或人格，依罪嫌不足將他不起訴。至於黃男搶器材部分，因被告已於9月2日身亡，同樣不起訴處分。

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