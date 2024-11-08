台中市警局第3波人事調整 143名警官大異動

台中市警局啟動第三波人事調整，共計143名警官職位異動。（資料照）

2024/11/08 21:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕前刑事警察局三線二星警政監林明佐，被中檢起訴指控，擔任台中市警局刑事警察大隊長期間，收賄與博弈集團勾結當「內鬼」（審理中），中市警局近期大力整紀律並調整人事，並再度實施「六年條款」（同一地任職不得逾六年），繼上月二波調動377人，今天第三波調動二線三星與分駐所、派出所等中階幹部共143人，本月12日到職。

其中受矚目的是，日前被檢舉到不正當場所，但他本人喊冤的第六分局偵查隊長張漢章，調任中市警局刑事警察大隊司法組組長，職缺由第一分局偵查隊長涂志宏接任，至於林明佐同居情人徐培菁的妹婿，原第五分局偵查隊長曾建富，調任中市警局訓練科警務正。

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至於位居第一線的33位新任所長名單如下：

豐原分局翁子派出所長陳瑞慶、第五分局北屯派出所長林一統、第五分局東山派出所長黃秉鈞、霧峰分局仁化派出所長林承亞、清水分局安寧派出所長鄭鎮國、第六分局西屯派出所長楊明勳、第一分局公益派出所長劉松吉、第四分局大墩派出所長王凱政、第四分局黎明派出所長郭岱陽、霧峰分局國光派出所長林崎嵩、第六分局協和派出所長周炳旭、第六分局工業區派出所長楊勝傑、第四分局南屯派出所長邱量虔、第四分局春社派出所長洪裕憲、大雅分局潭北派出所長簡渟哲、大雅分局潭子分駐所長林柏豪。

大雅分局馬岡派出所長郭忠儒、第六分局何安派出所長林志堅、第五分局松安派出所長劉凱萍、大雅分局頭家派出所長許棋舜、烏日分局龍井分駐所長林佑軒、豐原分局神岡分駐所長紀適華、大甲分局義里派出所長梁兆瑋、大甲分局后里分駐所長王宏明、東勢分局東勢派出所長周信忠、第一分局西區派出所長蔡明松、第一分局繼中派出所長呂禹澄、豐原分局豐東派出所長陳盈延、清水分局大楊派出所長楊國興、和平分局和平派出所長洪啟展、霧峰分局四德派出所長王奕程、大甲分局日南派出所長黃瑞凱、清水分局三田派出所長江柏漢。

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