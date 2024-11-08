夫妻5年無性生活 中醫師外遇訴離法官准了

中醫師與妻子5年沒性生活，中醫師外遇後要求離婚法官判准。示意圖。（資料照）

2024/11/08 20:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東一名中醫師與妻子感情不睦，5年來沒有性生活，妻子還帶著女兒出國讀書，只有要錢才會電話連繫，而中醫師外遇被妻子發現，要求離婚卻被妻子拒絕，中醫師因此向屏東地院訴請離婚，法官認為，兩人感情決裂難以維持婚姻，判准離婚。

這名中醫師與妻子結婚近20年，育有一名女兒，近年來雙方感情破裂，妻子帶女兒到國外讀書，中醫師認為，與妻子5年來沒有性生活，妻子在國外聯繫話題僅有購買代步車、刷卡額度、出國旅遊機票訂房、帶現金至國外或要求匯款等，幾乎皆與金錢物質生活有關，從未關心，有爭執時，不願以談話方式溝通，要求離婚也無法達成合意。

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妻子則反駁指，中醫師有外遇，顯然有違反婚姻忠實及破壞互信基礎之行為，其訴請裁判離婚無理由，表明仍有維持婚姻之意願，兩造婚姻並非毫無維持可能，不同意離婚。

法官認為，兩造夫妻間相互關懷扶持之真摯感情基礎已破裂，無再有維繫婚姻之意念與信心，夫妻感情已嚴重疏離，難以再共同生活，維持婚姻，故依民法第1052條第2項規定請求判決離婚，為有理由，應予准許，女兒由妻子監護，中醫師必須每個月負擔未成年女兒撫養費。

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