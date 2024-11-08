調查局第二波「金融掃黑專案」 查獲不法近60億

調查局展開第二波「金融掃黑專案」行動，在犯罪集團住家「掀床式床輔下」查扣藏匿的現金贓款和各式精品。（記者楊國文翻攝）

2024/11/08 20:51

〔記者楊國文／台北報導〕為落實賴清德總統及行政院卓榮泰宣示打擊不法金融犯罪集團決心，調查局發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」，共查緝違反證券交易法等111案、搜索184處，查獲不法金額新台幣59億6千多萬餘元，成果豐碩。

調查局指出，為持續偵辦破壞金融秩序案，並即時阻斷違法金流，調查局動員全國19個縣市調查處、站，自10月31日起至11月6日發動全國第2波同步偵辦「金融掃黑專案」行動，針對「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等五大類不法案件，持續掃蕩干擾市場秩序的犯罪集團，以保障投資大眾權益、穩定資本市場運作。

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調查局表示，第2波金融掃黑，總計查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額新台幣59億6173萬餘元，並查扣PORSCHE跑車1台、CHANEL、Louis Vuitton名牌包、勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等貴重物品33件及現金8661萬餘元。

調查局發現，不少地下期貨、地下盤商等犯罪集團，吹噓自身操作能力，利用投資大眾不諳金融證券等相關法規，透過網路平台、通訊軟體群組及應用程式APP等手法招攬，並刻意包裝金融商品外觀，再以偽造的金融監理機關證照取信投資人，並佯稱給予高收益承諾，使民眾誤信交付甚至持續加碼投資款，直至平台關閉、斷絕聯絡、捲款潛逃，才知受騙。

另外，犯罪集團利用操縱股價、實施證券詐欺，或利用非常規交易涉嫌財報不實等違反證券交易法等犯行。

調查局指出，此波查緝重要成果，包括李姓男子組成犯罪集團利用虛偽增資，並非法招募資金兜售某公司股票，詐得5億餘元；黃姓男子等人非法吸收期貨資金，代操下單買賣期貸、台指選擇權，卻將大多數資金挪作私用，不僅購屋給女友，還購買市價1500萬元的PORSCHE跑車、大量精品，揮霍殆盡，不法金額達8600多萬元；北市某公司透過虛構合約，向銀行詐貸1億6千多萬元。

調查局說，為促進社會大眾對金融法治信任及資本證券市場信心，維持租稅公平原則，並避免民眾財產權相對剝奪，將持續嚴查速辦相關不法金融案件，積極掃蕩犯罪集團。

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