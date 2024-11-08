台鹽光電弊案前總經理蘇坤煌 抗告被駁維持羈押

台鹽光電弊案前總經理蘇坤煌不服羈押抗告，台南高分院認為串供風險高因此駁回，維持羈押禁見裁定。（資料照）

2024/11/08 15:34

〔記者王捷／台南報導〕台鹽光電弊案，除了前董事長陳啓昱在逃，其他關鍵4名被告裁押，其中涉案的前總經理蘇坤煌不服提出抗告，辯稱無犯罪嫌疑重大，不過台南高等法院台南分院認為有串供、滅證風險，駁回蘇的抗告，且不得再抗告。

據了解，蘇坤煌從台鹽離開後，進入這次的涉案廠商鴻暉國際，但他實際上沒有職位，他被控在財務報表中填製不實，並涉嫌未實際繳納股款，觸犯公司法、商業會計法與刑法使公務員登載不實罪等。

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台南地方法院在開羈押庭時，蘇坤煌否認所有指控，但南院認為其供述內容與同案被告鴻暉國際的負責人蘇俊仁、證人蘇愛津的陳述出現矛盾，且本案仍有未到案的相關人員，對案件全貌尚待調查釐清。

抗告過程中，蘇坤煌提出自己與相關公司已有資金往來、對案情內容並不知悉等理由，主張不具羈押必要性，且案情所涉罪名並非重罪，羈押比例不符。

然而台南高分院裁定，羈押理由在於保障偵查進行，非定罪與否的判斷，且有確實證據顯示被告可能湮滅或勾串證據，蘇坤煌如果釋放，可能透過通訊手段與共犯或證人聯繫，阻礙案情釐清。

由於台鹽弊案的資金流向、帳務不實等，若釋放被告，可能影響後續調查及審理進行，因此台南高分院駁回蘇坤煌提出的抗告，維持羈押禁見為適當措施，也符合比例原則。

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