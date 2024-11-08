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    陳啟昱還不夠大咖！謝龍介：光電案藏鏡人已赴日置產

    國民黨不分區立委謝龍介接受廣播節目專訪。（圖由POP Radio提供）

    國民黨不分區立委謝龍介接受廣播節目專訪。（圖由POP Radio提供）

    2024/11/08 13:39

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨不分區立委謝龍介今日接受POP Radio《POP大國民》專訪時表示，他日前爆料台鹽綠能弊案有綠營大咖要落跑，並非光指前台鹽董事長陳啟昱1人，而是「剛好他跑了」，「陳啟昱還不夠大咖」，這位不能直呼名諱的幕後高層，是陳啟昱、郭再欽系統的最上游主導人士，且對方已經出境，「往北邊去了，大概在日本」，據聞已在日本置產。

    謝龍介表示，「因為（人）走了才能斷線」，他細數光電弊案當中包含金融貸款、經濟部政策配合與地方政府配合，「如果地方配合還能幫忙多爭取預算」，「這樣夠不夠大咖，才能弄這個」。

    主持人黃暐瀚反問，向法務部檢舉都沒用？或是這位高層人士並未列在偵查名單？謝龍介表示，對方就是幕後藏鏡人，且因為賴清德總統應也知情，才需要潛逃。

    謝龍介提到，2022年九合一選舉民進黨僅拿下5席縣市首長，時任副總統的賴清德已經對民進黨慘敗原因定調在「黑金和論文」，更明確提醒子弟兵「光電不要碰」，可見賴清德在2年前就知道「光電已經搞爛了、搞臭了」，謝龍介說，「他（賴清德）聽太多了」。

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