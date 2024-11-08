為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑自動輔助駕駛惹禍 國5羅東段自小客追撞清掃緩撞車

    34歲楊姓男子今天上午10點40分駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車。（警方提供）

    34歲楊姓男子今天上午10點40分駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車。（警方提供）

    2024/11/08 12:56

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕34歲楊姓男子今天上午10點40分駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車，造成車頭凹陷毀損、零件散亂一地，駕駛因胸悶送醫無礙，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    國道公路警察局第九公路警察大隊今天上午接獲坪林行控中心通報，國5北向41公里處，有輛在內側車道執行道路清掃作業工程的緩撞車，遭黑色自小客車追撞，勤務指揮中心立即派遣巡邏車前往處理。

    肇事的34歲楊男酒測值為0，疑似因使用自動輔助駕駛，未注意前方而追撞緩撞車，身體無明顯外傷，但有胸悶不適，送往陽明醫院就醫，事故占用內側車道約40分鐘，現場滿是汽車零件碎片，11點20分排除恢復正常通行。

    警方表示，呼籲用路人使用自動輔助系統駕駛車輛，因隨時注意前方動態，不要過度依賴系統、分心駕駛，避免遇到狀況應變不及。

    楊男駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車，造成車頭凹陷毀損、零件散亂一地。（警方提供）

    楊男駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車，造成車頭凹陷毀損、零件散亂一地。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播