疑自動輔助駕駛惹禍 國5羅東段自小客追撞清掃緩撞車

34歲楊姓男子今天上午10點40分駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車。（警方提供）

2024/11/08 12:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕34歲楊姓男子今天上午10點40分駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車，造成車頭凹陷毀損、零件散亂一地，駕駛因胸悶送醫無礙，詳細肇事原因尚待警方釐清。

國道公路警察局第九公路警察大隊今天上午接獲坪林行控中心通報，國5北向41公里處，有輛在內側車道執行道路清掃作業工程的緩撞車，遭黑色自小客車追撞，勤務指揮中心立即派遣巡邏車前往處理。

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肇事的34歲楊男酒測值為0，疑似因使用自動輔助駕駛，未注意前方而追撞緩撞車，身體無明顯外傷，但有胸悶不適，送往陽明醫院就醫，事故占用內側車道約40分鐘，現場滿是汽車零件碎片，11點20分排除恢復正常通行。

警方表示，呼籲用路人使用自動輔助系統駕駛車輛，因隨時注意前方動態，不要過度依賴系統、分心駕駛，避免遇到狀況應變不及。

楊男駕駛Volvo黑色自小客車，行經國道5號北上41公里處羅東段時，疑似啟動自動輔助駕駛而位未注意前方車況，追撞內側車道正在執行清掃工作的緩撞車，造成車頭凹陷毀損、零件散亂一地。（警方提供）

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