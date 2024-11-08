「足控」陳柏諺為錢殺害馬國女大生判無期 最高法院撤銷發回更審

陳柏諺殺害蔡姓馬國女大生，一、二審都被依殺人罪判處無期徒刑，最高法院指二審認陳男自首卻未敘明為何不予減刑，將全案撤銷發回。（資料照）

2024/11/08 11:25

〔記者溫于德／台北報導〕被友人稱為「足控」的台灣男子陳柏諺，前年殺害蔡姓馬國女大生。一、二審都指無證據顯示蔡女生前曾要求陳男將之殺害，反而陳男為金錢糾紛決定結束蔡女性命，但考量尚無必要對陳男處以極刑，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身；然最高法院指二審認定陳男符合自首要件，卻未敘明為何不予減刑，故有判決理由不備的情況，將全案撤銷發回更審。

前年10月13日上午10時許，陳男赴蔡女北市士林區的租屋處，要求返還先前轉帳給她的9萬9999元；陳遭拒後發怒，單手持玩偶抱枕悶住蔡的眼睛，另一手掐住蔡的脖子，見蔡已無法言語，仍不肯鬆手，最終導致蔡死亡。

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陳男返回新北鶯歌租屋處，傳訊息向父親表達尋短念頭，家人隨即找警方赴租屋處，見躺在床上的陳男身旁有藥物散落，員警詢問「發生什麼事？」陳男回「我殺了人」，全案曝光，檢方偵結依殺人罪起訴陳男。

法院審理時，陳男否認殺人犯行，辯稱是受託蔡女之託，將之殺害，且兩人同謀共死。一審士林地院依據事證，指蔡女對未來仍有規劃，也期待學習、接觸新事物，代表陳男辯詞有違常理，何況，蔡女沒寫下任何遺書、自殺計畫等足以顯示有輕生念頭的跡證。

再者，依兩人的IG對話紀錄，可知陳男並不認同蔡女的金錢觀念，對蔡花錢方式頗感壓力，加上陳男到案後數度稱：「為了取回9萬9999元被拒才結束蔡女性命」，足認陳是為錢結束蔡的性命，況陳男未真心悔悟，即便符合自首要件也不予減刑，但鑑定報告顯示陳男尚有矯正可能性，一審依殺人罪量處無期徒刑、褫奪公權終身。

蔡男不服，上訴強調自己有自首也有悔悟之心，且他犯後有打電話給家父告知自己殺人想輕生，見到警員也有說「我殺了人」，他還請家人籌措250萬元賠償蔡女家屬，請求減刑。

二審高等法院指，警員破門進入租屋處見到陳男後，始知陳男本件犯行，且可認他犯後僅關注遂行本人輕生，絲毫沒有任何想告知他人，使蔡女有儘早獲救的機會，這種自首難認有悔悟之心。

二審也指，250萬元並非陳男本人所能負擔，是他的家屬代為賠償，且他未究明蔡女的宗教信仰，就一廂情願地書寫各種佛經表示迴向的歉意，可見他仍以本位主義思考，難認他本人有真誠悔意，只因為存有較輕刑期的僥倖心態，故駁回他的上訴，仍依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

最高法院指二審認定陳柏諺符合自首要件，卻未敘明為何不予減刑，而有判決理由不備的情況，將全案撤銷發回更審。

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