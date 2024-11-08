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車手拒捕衝撞嘉義員警 自撞圍牆被逮

林姓詐欺車手衝撞員警後自撞圍牆。（警方提供）

林姓詐欺車手衝撞員警後自撞圍牆。（警方提供）

2024/11/08 11:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄警分局月眉派出所員警7日晚上埋伏攔捕林姓詐欺車手時，林嫌見事跡敗露竟開車衝撞警方，致一名員警右腳擦挫傷，警方偵防車的車頭也受損，林嫌駕車逃逸時自撞路邊圍牆，棄車拔腿就跑，仍被員警逮捕，並在其車上起出毒品，警訊後依詐欺、洗錢防制法、毒品、妨害公務及傷害罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。

警方指出，月眉派出所日前接獲民眾報案，指其在臉書應徵工作時，加入一名「財務秘書-ANDY」LINE好友後，詐欺集團主動提供投資虛擬貨幣資訊，遭詐騙集團誆稱投資可獲利，慫恿投資而被騙取30萬元，警方得知詐騙集團7日將再派收款專員來與被害民眾面交取款，派遣多名警力進行查緝，趁取款車手與民眾面交完成，表明身分攔捕，但林嫌拒絕攔查衝撞警方。

警方逮捕林嫌後，在其車上查扣收據10餘張、贓款13萬餘元、毒品咖啡包數十包、 毒品愷他命、做案用手機等證物。

民雄警分局長吳俊德表示，詐騙集團會利用網路上社交媒體、臉書、LINE及Youtube 頻道投放詐騙廣告，甚至還會假藉股市名人名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，呼籲民眾投資應循正常管道，以免血汗錢遭騙。

林姓詐欺車手被捕後在其車上起出相關犯罪證物。（警方提供）

林姓詐欺車手被捕後在其車上起出相關犯罪證物。（警方提供）

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