綠能外商傳遭黑道勒索 最高檢：仍有待調查

法務部次長黃世傑（中）。（最高檢提供）

2024/11/07 18:37

〔記者王定傳／新北報導〕有周刊報導稱「綠能外商泣訴來台6年被黑道勒索，找警察也沒用」；對此，最高檢察署今日表示，有關媒體報導，2018年來台的外商，遭黑道恐嚇一事，由於報導內容簡略、時間久遠，仍有待調查，但近年來綠能犯罪經司法機關強力查緝，各界反應已有效遏止不法。

最高檢指出，檢察機關「靖平專案：綠能掃黑肅貪」自今年6月發動迄今，已查獲議長、議員、鄉長、鄉民代表、公務員等共104名被告，羈押雲林縣議長等13人，累計查扣金額3736萬餘元、日幣4萬元、高級轎車3輛、名牌包及名錶等不法所得，綠能廠商普遍反應良好，現仍持續擴大偵辦中，展現政府整頓綠能產業發展環境的決心。

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此外，行政院長卓榮泰今年9月親赴台南參訪漁電共生案場的推動成果，強調對不肖公務員、地方民代、幫派集團相互勾結，在背後操控或介入經營等妨害綠能產業發展的不法情事，司法檢調單位應嚴查速辦，興利防弊。

法務部長鄭銘謙則指示，為健全綠能產業，各檢察署偵辦綠能案件應再接再厲，溯源刨根，嚴查速辦妨害綠能正常發展的公私部門貪腐不法及暴力犯罪組織；法務部次長黃世傑於今年11月召開的全國檢察長業務座談會中，特別轉達鄭銘謙指示，並要求各地檢署檢察長具體落實各項作為。

最高檢並表示，高檢署於2021年成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，發揮很大的防制及查緝功能；另外，台南地檢署於今年7、8月間分別指派檢察官前往台南市北門區及學甲區公所與綠能業者進行當面溝通交流、親自解說，展現檢察機關持續預防、打擊妨害綠能產業發展犯罪的態度，傾聽綠能業者的心聲，使業者能夠安心，並對有心人士發揮警惕作用。

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