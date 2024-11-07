新北新增39處科技執法 盲測違規爆表達12000件

新北市多處易肇事路口新增科技執法，12月1日正式上路。（記者徐聖倫翻攝）

2024/11/07 15:32

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市警局交通大隊於轄區39處易肇事路口建置科技執法，9月20日開始進行「盲測」，違規前5名分別為「未依標誌標線號誌行駛、違規迴轉、闖紅燈、違規停車、不停讓行人」，其中未依標誌標線號誌行駛超過7500件。警方表示，新建置的科技執法將於12月1日正式實施，呼籲用路人務必遵守交通規則。

據了解，新建置的39處科技執法散佈新北市轄各地，包含板橋、三重、新店、淡水等，其中前3名違規熱區，為板橋區大觀路二段與龍興街口、三重區自強路五段與仁義街口、新店區北新路三段與民權路口，違規件數分別高達985件、659件、605件。新北市警局表示，盲測期間的違規，均已寄發「免裁罰宣導通知單」給違規車主作為提醒。

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警方統計，盲測期間違規項目前5名，分別為未依標誌標線號誌行駛7577件、 違規迴轉2355件、闖紅燈1041件、違規停車978件、不停讓行人556件。另瑞芳區台2線73至80公里、三峽區台7以現5至8公里，這2段區間常發生車輛翻覆、衝向對向道等嚴重車禍，警方也將於此2段納入區間測速，並加入偵測違規跨越雙黃線。

新北市警局交通大隊表示，所有上述科技執法將於12月日正式實施，而執法目的在於避免違規肇事，並非取締，望民眾務必注意，以為沒有警察出沒就不用守規則。警方呼籲所有用路人，務必遵守交通規則，以維護自身與他人生命財產安全。

新北市三峽台7乙線新增區間測速，12月1日正式上路。（記者徐聖倫翻攝）

警方於盲測期間寄發違規宣導通知，提醒車主切勿違規，新科技執法於12月1日上路。（記者徐聖倫翻攝）

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