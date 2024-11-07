郭璽不滿被辱罵「王八蛋」提告 秦慧珠獲不起訴原因曝

前海軍顧問不滿被罵王八蛋提告。（資料照）

2024/11/07 12:52

〔記者陳彩玲／台北報導〕前海軍顧問郭璽去年參加政論節目時，不滿遭國民黨台北市議員秦慧珠辱稱「王八蛋」，憤而提告公然侮辱。台北地檢署調查，認為雙方一開始已有爭執，秦女當下情緒激動，難認有恣意攻擊、蓄意貶抑郭璽的名譽或人格，依罪嫌不足，將秦不起訴。

去年10月2日晚上8時許，秦慧珠在政論節目「台灣最前線」錄影，評論「揭！馬文君洩潛艦機密？證據在握？」議題時，指涉在旁的郭璽為軍火商，雙方一度發生爭執，未料，錄影結束後，秦慧珠從攝影棚走到電梯間之際，未等其他來賓及節目製播人員離開，對著郭璽辱稱「王八蛋」、「你他媽」等語。

請繼續往下閱讀...

對此，郭璽不滿提告秦慧珠公然侮辱。檢方調查時，郭璽的賴姓助理證稱，事發時全程在場，當時節目中郭璽和秦慧珠的立場不同，兩人各自表述，節目完成後，郭不滿被說是軍火商，氣憤地表示要提告，後來秦暴怒、咆哮，並對著郭璽罵王八蛋等語。

檢方勘驗政論節目錄影畫面，發現郭璽和秦慧珠在節目上已有激烈言語交鋒，雙方爭執持續到節目結束，而秦慧珠罵王八蛋之際，也同時指述郭璽為軍火商，因此認定該言論形同對軍火商一事的評論，與公共事務有關，屬可受公評之事，另就事件情狀觀察，秦女當情緒激動，是否有恣意攻擊、蓄意貶抑郭璽的名譽或人格也有疑慮，依憲法法庭的判決意旨，秦的行為不構成公然侮辱，予以不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法