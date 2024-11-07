罕見！台中男大享齊人之福 被妻告發重婚罪判刑

黃姓男子被原配陳女告發，向警方自首，台中地檢署依重婚罪起訴，台中地方法院判處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。（情境照）

2024/11/07 12:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕罕見！台中市66歲黃姓男子，21年前在南投縣迎娶陳姓女子為妻，舉辦公開婚禮宴客，還拍攝結婚照片，但沒有向戶政事務所登記結婚，事隔12年後，他又與不知情的林姓女子結婚並辦理登記，又過了9年被原配陳女告發，他趕緊向警方自首，台中地檢署依重婚罪起訴，台中地方法院判處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

刑法雖設有重婚罪，但被起訴判刑者相當罕見，主因是以前的婚姻構成要件，是要舉辦公開儀式，之後民法修正為登記制度，要實際向戶政機關登記，結婚才會生效，然而絕大多數重婚者，並不會舉辦公開婚宴，或不會登記，也就不構成結婚要件，雖有齊人之福的事實，但並不觸犯重婚罪。

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判決書指出，現年66歲的黃男，2003年9月與陳女在南投縣草屯鎮舉辦有親友到場的迎娶婚禮，以及宴客等公開儀式，但卻沒有至戶政機關辦理結婚登記，事隔12年，他又於2015年10月，與不知情的林女辦理結婚登記，之前迎娶的陳女提出告訴，但黃男在檢警尚未偵辦之前，即向台中市警局第二分局自首，由警方函送法辦，台中地檢署起訴。

中檢強調，黃男於2003年與陳女結婚時，當時民法規範的婚姻成立要件，並非登記制度，而是有公開的儀式，黃男與陳女結婚之後，雖未登記，但兩人有宴客等公開儀式，又有當時結婚照片為證據，他與林女結婚之後，民法已經改為登記制度，他到戶政所辦理婚姻登記，已經構成重婚罪而起訴。

台中地方法院認為，黃男無前科，明知自己與告訴人陳女舉辦公開儀式結婚，是有配偶之人，竟於原婚姻關係存續中，又與林女結婚，破壞婚姻本質及社會倫常，法治觀念不足，應予非難，但考量他主動自首坦承犯行，且已與陳女和解，陳女今年10月底具狀表示不再追究，依法撤回告訴等語，但重婚罪並非告訴乃論之罪，撤回告訴沒有效力，判處黃男2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，可上訴。

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