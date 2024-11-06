京華城案》沈慶京抗告失敗 確定延押2個月

威京集團主席沈慶京。（資料照）

2024/11/06 17:12

〔記者張文川／台北報導〕威京集團主席沈慶京於京華城弊案涉行賄被收押，台北地院裁定延押禁見2個月，沈慶京不服，委由律師提出抗告，高等法院今天（6日）認為沈慶京有湮滅證據事實、勾串共犯之虞，延押有理由，裁定駁回抗告，確定延押2月並禁止接見、通信。

此外，台北地院今天也收到同案在押被告、國民黨台北市議員應曉薇的抗告狀，隨即整理卷證送往高院審理。

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高院合議庭審理後認為，沈慶京涉犯貪污治罪條例之違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串共犯之虞，羈押原因依然存在。

且考量保全證據，及避免若僅命其具保等侵害較小的強制處分，不足以確保追訴程序的順利進行，因此原審北院裁定延押並禁止接見、通信2月，並無違誤或不當，抗告無理由，駁回抗告確定。

北院10月29日於延押裁定中指出，沈慶京涉犯貪污治罪條例之「違背職務行賄罪」，嫌疑重大，有串供的事實，且其政治獻金的真正捐款目的有待調查，為了確保待查部分的證人、被告間不會相互串供或串證，羈押原因尚未消滅，且不能以交保或其他方式替代，有延押的必要，裁定延押禁見2個月。

沈慶京行動不便坐在輪椅上。（資料照，記者田裕華攝）

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