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    苗縣路口科技執法 違規「未依標誌標線行駛」最多

    苗縣路口科技執法，取締未依標誌標線行駛最多。圖為竹南鎮環市路三段與光復路口。（苗栗縣警察局提供）

    苗縣路口科技執法，取締未依標誌標線行駛最多。圖為竹南鎮環市路三段與光復路口。（苗栗縣警察局提供）

    2024/11/06 12:38

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局獲行政院補助，分兩期陸續於縣內15處路口設置科技執法偵測系統，苗栗縣警察局分析今年4月份至9月份科技執法成效，共1萬5366件，其中以未依標誌標線行駛8537件最多，闖紅燈2697件次之，第3為違規停車2076件。

    苗栗縣警察局表示，路口多功能科技執法系統舉發違規地點，以竹南鎮環市路三段與光復路口4895件最多，該路口光取締未依標誌標線行駛達3540件，就比違規件數取締總件數的第2高的公館鄉台6線與苗26線路口共2599件還高，而違規取締總件數第3名為苗栗市中正路與為公路口2159件。

    苗栗縣警察局分析，依道路交通管理處罰條例規定，未依標誌標線行駛態樣多，取締違規主要為未依標誌、標線左轉或右轉。竹南鎮環市路三段與光復路口可能因附近為照南國小，學生家長未注意該路口禁止左轉而遭取締。

    目前苗栗線設置科技執法路口包括頭份市中華路與自強路口、頭份市中正路與信東路口、頭份市中央路與自強路口、頭份市中央路與中興路口、頭份市永貞路三段與中央路口、竹南鎮環市路三段與光復路口、公館鄉台6線與苗26線路口、苗栗市中正路與為公路口、苗栗市恭敬路與信義街口、苑裡鎮中山路與為公路口、苗栗市英才路與正發路口、苗栗市國華路與民族路口、苗栗市中山路與為公路口、竹南鎮大營路與博愛街口與苑裡鎮世界路與新興路口。

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