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    遠化新埔廠火警原因曝 環保局：空品監測正常

    紅圈處就是疑似起火的2樓排氣風車。（讀者提供）

    紅圈處就是疑似起火的2樓排氣風車。（讀者提供）

    2024/11/02 16:28

    〔記者黃美珠／新竹報導〕遠東新世紀化纖總廠北廠棉7廠火災，新竹縣消防局今天早上約10點獲報，出動18車、40人到場灌救，也首次因應工廠災變出動1台消防救災機器人協勤，下午1點半過後撲滅火勢。遠化總廠說，初步研判可能是火場2樓的排氣風車故障，導致有火星掉進聚酯纖維存放袋內而引發，不過聚酯纖維燃燒所生氣體無毒無害，請周邊民眾不必恐慌。

    遠化總廠指出，這場火災受災區是棟獨立廠房，並非製程生產線，3樓頂經過的熱媒油管線安全無虞，整起火災對全廠安全和生產也不構成影響，且沒有人員受傷，確切損失還待調查。

    今天吹東北季風，竹北市東區、新竹市東區民眾紛紛上網表示不滿空氣品質被這場火危害，環保局說，事發後1個小時內獲報，選擇在下風處高鐵新竹站區周邊監測空氣品質。今天的風速使得火災煙塵擴散得很快，影響沒有想樣中的大，測得的空氣品質數據沒有異常。

    遠化總廠說，早上9點40分左右發現存放聚酯纖維的棉7廠冒出濃煙，立刻啟動消防自救，通報消防隊救援。

    消防局說，大約在10點09分獲報，隨即派遣新埔、湖口、工業、竹北、高鐵、芎林、竹東及第3大隊車組共18車40人趕往灌救，同時首次出動1台消防救災機器人協勤。

    火場是棟3層樓鐵皮建物，1、2樓堆放聚脂纖維和機具，率先到達的消防員搜索、檢視，研判火起自2樓排氣機台，但起火原因不明，還待火調鑑識。

    消防員與消防救災機器人總共出水5線搶救，11點44分撲滅火勢，進行殘火處理，下午1點34分火勢完全熄滅，現場無人員受傷受困，燃燒面積約200平方公尺，損失粗估約450萬元。

    消防救災機器人也上陣出水打火。（新竹縣消防局提供）

    消防救災機器人也上陣出水打火。（新竹縣消防局提供）

    遠化總廠北廠棉七廠失火。（讀者提供）

    遠化總廠北廠棉七廠失火。（讀者提供）

    消防隊員及消防救災機器人總共出水5線，壓制火勢。（新竹縣消防局提供）

    消防隊員及消防救災機器人總共出水5線，壓制火勢。（新竹縣消防局提供）

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