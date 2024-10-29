中市偵查佐張賢文嚴抓毒犯也伸援無辜3幼兒 盧秀燕今表揚

台中市婦幼隊偵查佐張賢文（右），偵辦毒品案不忘關懷弱勢，市長盧秀燕今頒獎表揚。（警方提供）

2024/10/29 14:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局婦幼隊偵查佐張賢文，先前偵辦毒品案發現周姓毒犯家境不佳，僅靠打零工獨力扶養3名年幼子女，張員見狀心生憐憫，除自掏腰包買文具及日常用品濟急，協助轉介市府社會局等單位介入，也媒合民間社團給予周男子女課輔班資源，因此榮獲今年度「廉潔楷模」，市長盧秀燕也在今日頒獎表揚。

台中市警局婦幼隊表示，張員去年間偵辦毒品案件時，發現涉案周姓男子家庭經濟拮据，租住簡陋套房，靠當臨時工扶養3名分就讀幼稚園到國小一年級的年幼子女、生活不易，且考量周得面臨後續勒戒及相關刑責，難以給予小孩正常生活品質及教育資源，心生憐憫出資濟急。

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張員除自掏腰包購贈日常用品、文具及飲食給予資助，並主動協助周男轉介申請市府社會局生活津貼補助及家防中心關懷輔導服務，另媒合慈善機構團體台中青商會進行課輔班資源，讓周男的孩子獲得社會資源協助及支持照顧因而榮獲「台中市政府113年度廉潔楷模」，並由市長盧秀燕在今日市政會議中頒發楷模獎座表揚。

盧秀燕讚賞張員於嚴正辦案之餘，不忘扶幼助弱，主動關懷弱勢的暖心善舉讓周男一家備感溫暖。

婦幼隊長楊俊明說，在守護社會治安的責任下，警察不僅是法治捍衛者，更是弱勢族群守護者，期勉同仁在嚴正執法之餘，能秉持著同理心以實際行動傳遞溫暖，成為弱勢族群的支柱與後盾，把愛傳遞到社會各個角落。

據了解，台中市政府為端正政風，促進廉能政治，激發員工榮譽心，特訂定「台中市政府獎勵廉潔楷模實施要點」，每年自各機關中遴選前一年度具優良政風事蹟或有關善行，足以提升廉能政治風氣者，由市長盧秀燕公開頒獎表揚。

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