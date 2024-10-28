雄檢、橋檢「可疑金流預警中心」阻詐1.65億 陳其邁：支持主動攔詐

南部雙檢「可疑金流預警中心」阻詐1.65億！陳其邁指示警方全力配合檢方斷金流、預攔阻詐。（市府提供）

2024/10/28 16:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（28）日主持治安會報，指示警方全力配合雄檢、橋檢的「可疑金流預警中心」，提前部署預防並降減民眾被詐騙，據統計，預警中心共通報了281件、攔阻1.65億元，也顯示全力共同打擊詐欺犯罪的決心。

陳其邁於治安會報上感謝雄檢、橋檢的支持，以及市警局的努力，使港都治安得以平穩，尤其是打詐工作，檢警合作不斷進化偵防能力，檢方特別成立金融機構可疑金流預警中心，針對異常帳戶與金流態樣逕行通報，該中心自去年成立迄今，橋頭地檢署成功預警185件、高雄地檢署計96件，攔阻被害人168位，攔阻金額1億650萬5486元。

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警方指出，以往都是要等到被害人發現被詐騙、報案後，才啓動帳戶預警作為，檢方改為積極方式，檢方結合金融機構即時攔阻，橋頭地檢署、高雄地檢署分別於去（112）年9月15日及11月16日成立「可疑金流預警中心」，提前預警並攔詐，避免被害人損失慘重。

此外，近日有民眾遭二次詐騙情狀發生，被害人因假投資遭詐騙百萬餘元報案後，又在網路上看到反詐騙網頁，有律師自稱可替其追討所詐騙金額，並要求被害人再行匯款，作為酬勞及技術成本，被害人匯款後，察覺律師說法有異、要求被害人不要報案及告訴家人，始驚覺遭二次詐騙，治安會報決議加強宣導及查緝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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