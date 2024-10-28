宮廟遶境車隊釀憾事！機車撞酒駕貨車 騎士未戴安全帽不治

機車騎士吳男疑似欲超越古男駕駛的貨車，未料車身不穩，失控撞擊貨車左側車身後摔車倒地，吳男未戴安全帽，當場頭破血流，傷重送醫不治。 （圖由警方提供）

2024/10/28 10:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕宮廟遶境釀憾事！苗栗縣苑裡鎮一間宮廟，昨（27）日辦理遶境活動，不料，於返宮途中，發生遶境車隊的機車撞擊貨車的車禍，機車騎士39歲吳姓男子未戴安全帽，摔車傷重送醫不治；貨車駕駛39歲古姓男子，被警方查出有酒駕情事，被依過失致死及公共危險罪偵辦。

通霄警分局今（28）日表示，社苓派出所於昨天下午4點時許接獲報案，指苑裡鎮苗69線啟心段有交通事故，員警到場了解，為苑裡鎮一間宮廟遶境車隊成員的機車與貨車發生碰撞。

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警方調查，當時宮廟遶境已結束，車隊沿苗69線北往南方向行駛準備返宮，機車騎士吳男疑似欲超越古男駕駛的貨車，未料車身不穩，失控撞擊貨車左側車身後摔車倒地，吳男未戴安全帽，當場頭破血流，傷重送醫不治。

經警方調查，貨車駕駛古男有酒駕情事，機車駕駛吳男則尚待檢警相驗調查釐清，全案依刑法過失致死及公共危險罪偵辦。

貨車駕駛39歲古姓男子，被警方查出有酒駕情事，被依過失致死及公共危險罪偵辦。（圖由警方提供）

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