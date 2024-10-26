為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不爽被機車按喇叭一路尾隨 轎車駕駛下車理論畫面曝

    林姓男子把車（左）停在基隆市義一路、信二路口，下車欲追周女乘坐的機車（右），被路口監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

    林姓男子把車（左）停在基隆市義一路、信二路口，下車欲追周女乘坐的機車（右），被路口監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

    2024/10/26 18:19

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市廟口愛三路段今（26日）上午發生行車糾紛，周姓女子搭乘友人的機車，行經愛三路段時遇1輛轎車違停影響通行，周的友人鳴喇叭示意轎車駛離，引起林姓轎車駕駛不滿，駕車尾隨機車，被控趁停等紅燈開車窗罵「叭三小」、「三字經」，還下車要追周女坐的機車，嚇得周女報警提告恐嚇、公然侮辱等罪。

    這起行車糾紛發生在今天上午10時許，周姓女子乘坐男性友人的機車，行經基隆市愛三路廟口時，遇路旁一輛轎車違停在紅線路段，影響後方車輛通行；周女的友人遂按機車喇叭，示意轎車駕駛將車子開走，引發轎車駕駛不爽，反尾隨周女乘坐的機車。

    轎車跟車至義一路、信二路口遇到紅燈，見周女乘坐的機車停在機車停等區內，開到她旁邊，並搖下車窗，罵周女：「叭三小」、與「三字經」。

    轎車駕駛見路綠一亮，還把車停在斑馬線上打開車門，下車欲追周女乘坐的機車，還好騎士趕緊騎走，就近騎往基隆市二分局信六路派出所報案，周女提告轎車駕駛恐嚇、妨害自由與公然侮辱等罪。

    警方受理後，調閱路口監視器以車追人查出，林姓轎車駕駛身分，林男下午5時許到案後稱是周女先罵他：「亂停車」，他才駕車追機車，警方釐清事發經過後依法偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播