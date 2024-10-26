不爽被機車按喇叭一路尾隨 轎車駕駛下車理論畫面曝

林姓男子把車（左）停在基隆市義一路、信二路口，下車欲追周女乘坐的機車（右），被路口監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

2024/10/26 18:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市廟口愛三路段今（26日）上午發生行車糾紛，周姓女子搭乘友人的機車，行經愛三路段時遇1輛轎車違停影響通行，周的友人鳴喇叭示意轎車駛離，引起林姓轎車駕駛不滿，駕車尾隨機車，被控趁停等紅燈開車窗罵「叭三小」、「三字經」，還下車要追周女坐的機車，嚇得周女報警提告恐嚇、公然侮辱等罪。

這起行車糾紛發生在今天上午10時許，周姓女子乘坐男性友人的機車，行經基隆市愛三路廟口時，遇路旁一輛轎車違停在紅線路段，影響後方車輛通行；周女的友人遂按機車喇叭，示意轎車駕駛將車子開走，引發轎車駕駛不爽，反尾隨周女乘坐的機車。

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轎車跟車至義一路、信二路口遇到紅燈，見周女乘坐的機車停在機車停等區內，開到她旁邊，並搖下車窗，罵周女：「叭三小」、與「三字經」。

轎車駕駛見路綠一亮，還把車停在斑馬線上打開車門，下車欲追周女乘坐的機車，還好騎士趕緊騎走，就近騎往基隆市二分局信六路派出所報案，周女提告轎車駕駛恐嚇、妨害自由與公然侮辱等罪。

警方受理後，調閱路口監視器以車追人查出，林姓轎車駕駛身分，林男下午5時許到案後稱是周女先罵他：「亂停車」，他才駕車追機車，警方釐清事發經過後依法偵辦。

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