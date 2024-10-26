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    首頁　>　社會

    男半夜上山採藥摔落溪谷 消防隊員漏夜搜救

    半夜上山採草藥男子失足墜落溪谷，因骨折表情痛苦，但意識清楚。（南投縣消防局提供）

    半夜上山採草藥男子失足墜落溪谷，因骨折表情痛苦，但意識清楚。（南投縣消防局提供）

    2024/10/26 17:15

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕2名中年男子半夜到南投縣埔里鎮山上採草藥，今天凌晨0點多，1人不慎跌落溪谷，同行友人打119求援，搜救人員到派出所與友人會合，帶路溯溪40分鐘找到摔落溪床男子，他腿部骨折，救護人員以樹枝充當固定板，抬擔架走了1小時15分，交由救護車送醫。

    2名子昨天深夜11點多到埔里鯉魚潭乾溪板仔寮山上採草藥，50歲男子今天凌晨0點多因天色昏暗沒有踩好步伐，摔落溪谷。同行友人大聲呼喚，聽到有回應，打119報案。事發地點沒有路標，中心碑消防分隊搜救人員與報案友人約在鯉潭派出所碰面，由他帶路。

    一行人抵達鯉魚潭乾溪，但摔落地點必須溯溪進入，大約40分鐘後才找摔落男子，他可清楚對話，左大腿腫脹變形疑似骨折、左前胸肋骨疼痛，救護人員以粗樹枝充當固定板左大腿，以捲式擔架抬出傷者。

    搬運傷患無法再溯溪走回原處，消防救護人員繞路走了1小時15分鐘才回到乾溪停車處，由救護車將傷者送台中榮總埔里分院救治。

    救援人員用捲式擔架抬出墜溪谷男子。（南投縣消防局提供）

    救援人員用捲式擔架抬出墜溪谷男子。（南投縣消防局提供）

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