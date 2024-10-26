槍毒通緝犯偷車上路連撞12車肇逃留槍彈 警循線逮人送辦收押

警方逮獲黃姓男子送辦。（讀者提供）

2024/10/26 10:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕黃姓男子今年8月才因涉嫌持有槍毒被通緝，逃亡2個月竟偷開車行經高雄市鳳山區中利街，擦撞路邊12車後棄車逃逸，遺留改造槍彈及毒品1.25公克，鳳山警方今宣布破案，調閱上百支監視器等循線逮人，將他依違反槍砲、毒品等4罪嫌移送法辦；橋頭地院裁定收押。

鳳山警方今表示，鳳山區中利街10月22日深夜10時許，發生1輛自小客車擦撞路邊自小客3輛、普重機車8輛、電動自行車1輛，所幸無人傷亡，民眾聽聞巨大撞擊聲外出查看，駕駛肇事後棄車快跑逃離，所幸無人傷亡。

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鳳山警方據報趕赴現場，於肇事車輛內起出改造手槍1支、子彈6顆，毒品海洛因1包、安非他命1包共1.25公克，以及K他命香菸2支等，警方採集證據後，組成專案小組展開調查。

鳳山偵查隊調閱周遭監視器畫面，鎖定涉嫌肇事逃逸男子外貌特徵，同步以車追人深入調查，發現肇事車輛數天前被偷，林姓車主已通報失竊，經林男指認肇事逃逸男子為黃姓友人，深入追查竟是黃男侵入林男家中偷鑰匙開走林男車輛。

警方擴大調閱上百支監視器畫面，同步查訪多名友人，掌握黃男行蹤，準備向友人借錢逃亡，趁黃男於10月24日上午9時現身三民區自立一路一帶，當場一擁而上逮人，將他帶回警局偵辦。

警方調查，黃男（35歲）今年才因涉嫌持有槍枝及毒品案，被高雄警方查獲送辦，橋頭地檢署8月發布通緝，沒想到2個月後又被警方查獲槍毒等物，黃男到案坦承肇事逃逸、偷車、持有毒品，但否認販賣毒品。

警訊後前天將黃男依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例、竊盜、公共危險等罪嫌移送法辦，全案將擴大偵辦，深入追查槍枝毒品來源；橋頭地院裁定收押。

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