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高雄攤販區大火目擊者指瓦斯桶被絆倒引災 警急傳素食攤闆娘詢問

高雄攤販區大火目擊者指右邊某攤位的瓦斯桶被絆倒引發，警急傳素食攤闆娘詢問、釐清。（民眾提供）

高雄攤販區大火目擊者指右邊某攤位的瓦斯桶被絆倒引發，警急傳素食攤闆娘詢問、釐清。（民眾提供）

2024/08/25 22:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市三民區大昌、大裕路口攤販區大火，造成9攤、2房、10輛汽機車燒燬，警方今晚啓動調查，找來火場素食攤闆娘詢問，是否如外傳因有人不慎跌倒，導致瓦斯桶倒地引發火警，警方不願證實，強調需待消防局火調結果出爐、比對，才能進一步釐清肇責。

大昌、大裕路口攤販區今（25）日發生大火，據目擊者表示，起火前曾見某素食攤位的瓦斯疑因故倒地，攤位突然起火，附近店家見狀紛紛拉水管欲灌救，但效果有限，不久火勢延燒一發不可收拾，還夾雜多聲爆炸，疑似是燒到瓦斯桶，警、消獲報立即出動大批人力搶救。

由於火勢猛烈，還波及多達9間攤販、2間餐廳民宅，以及1輛休旅車、9輛機車，警方封鎖大裕路以利灌救，因有悶燒情形，消防局持續以水線降溫，並將5、6桶瓦斯搬至路中，公車也被迫改道下車。

除了消防局火調人員進入火場勘驗外，警方調閲路口監視器，也對目擊證人的說法展開調查，通知素食攤位闆娘到派出所說明，釐清意外發生過程，至於她是否與攤位大火有關，警方以偵查不公開為由不回應，警方希望外界先不要臆測，待消防局的火調結果出爐，才能釐清火警原因。

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